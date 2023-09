Modelo entrerriana forma parte de certamen que evalúa la conciencia cívica

“Con nuestras propias manos”

“Se evalúa la belleza integral, es decir, que va más allá de la belleza hegemónica como tal para fijarse en otros aspectos: los conocimientos en cultura e historia de cada provincia y del país. También, apunta a ser un certamen de Concientización Cívica que año a año desarrolla un tema totalmente diferente”, explica la joven de 22 años y oriunda de la ciudad de Concepción del Uruguay, Entre Ríos.Para ella, esta oportunidad para representar a su provincia es un gran compromiso. “Que este año se haga hincapié en el medio ambiente fue otro de los factores que me interesó”, asegura.La joven, que además es estudiante de Medicina, modelo y coach de modelos, está en el mundo del modelaje desde hace poco más de un año y medio. “He participado y trabajado en diversos eventos de moda, algunos fueron a beneficio de diferentes instituciones; dentro de este ambiente, gracias a la representante del año pasado, conocí el certamen, que me interesó debido a los valores a los apunta, principalmente”, destaca.Al igual que las demás participantes, presentó su propia propuesta siguiendo el objetivo de Desarrollo Sostenible, que forman parte de la agenda del año 2030 de la Organización de las Naciones Unidas.“Para dar contexto, este año el certamen se basa en el objetivo N° 13 “Acción por el clima”, de los 17 Objetivos. En base a esto, cada representante de las distintas provincias debíamos basar nuestros proyectos en ese ítem y yo bauticé al mío Con Nuestras Propias Manos, ya que al saber que debía realizarlo teniendo el cuenta el mensaje de este año, lo primero que pensé fue en algo que pudiera darle uso cualquier persona, sin importar la edad y teniendo en cuenta, principalmente, la situación económica que estamos atravesando como sociedad”, detalla.Continuando la explicación, agrega: “Por esto, durante dos meses recolecté semillas, las de mi propia comida, y de cinco distintos tipos (lechuga, tomate, morrón, zapallo y mandarina); las elegí basándome en su alto porcentaje de éxito al ser sembradas directamente”.El objetivo es “concientizar a las personas sobre lo sencillo que puede resultar aportar algo positivo a nuestro Medio Ambiente”, asevera. “Por medio de los vegetales y frutas que se obtengan, se podrá repetir el proceso año tras año y, de esa manera, cada persona que lo haga aportar su granito de arena”, sintetiza.Haberlo hecho y ser parte de esta experiencia la llena de satisfacción. “Esta experiencia me resultó muy enriquecedora. Ya que desde el primer momento pude notar el interés de las personas, tanto en tener una huerta como en reciclar objetos que todos tenemos en nuestras casas y ver sus sonrisas mientras les contaba sobre la finalidad de este proyecto, no tiene precio”, dice emocionada.Cada acción, la comparte en su cuenta de Instagram y además muestra cómo van creciendo las plantas. “El 29 de agosto fue el día del árbol así que aprovecharé esta semana para plantar un pequeño árbol, que por ahora está creciendo en una maceta reciclada en mi patio. Mi deseo es incentivar a las demás personas a continuar con el proyecto”.El certamen tendrá su cierre el 10 de septiembre en la ciudad de San Miguel de Tucumán. “Tengo muchas expectativas sobre empaparme de cultura de todo el país, principalmente, y dar lo mejor de mi en cada paso aunque sea mi primer certamen”, anticipa y admite: “Yo tenía cierta conciencia sobre este tema, pero este concurso me impulsó a estudiar mucho y a ponerme a trabajar. Realmente estoy muy comprometida con el tema”.“Más allá del resultado, pienso continuar con esta Concientización Cívica y seguir siempre aportando mi granito de arena a nuestro Medio Ambiente, por medio de redes sociales y si se da, por medio de charlas en instituciones para poder inspirar a niñas y mujeres a alzar su voz por sus sueños y metas. Ese es uno de los mensajes más importantes del certamen”, dice.El 8 de septiembre, viajará a Tucumán, donde se reunirá con las demás participantes a esperar la ansiada final.