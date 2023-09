Burlando cargó contra Lotocki: “Que la justicia se ponga los pantalones”

Fernando Burlando, quien confirmó la triste noticia del fallecimiento de Silvina Luna, de quien era su abogado, pidió que "la Justicia se ponga los pantalones y se deje de romper los huevos" porque ahora, no sólo quiere que Aníbal Lotocki pague por el daño ocasionado a la actriz, sino que quiere ayudar a todas las personas que hoy conviven con los padecimientos de salud provocados por las intervenciones que hizo.Una denuncia de Burlando ante la Justicia junto a la de otras mujeres del ambiente artístico prosperó tras una larga lucha en la que consiguieron la condena de 4 años y 5 meses de prisión para Lotocki, aunque está en libertad porque apeló y la condena aún no se encuentra firme."La autopsia es importante para saber si las demás víctimas tienen algún tipo de tratamiento o vamos a dejar que se mueran todos", opinó Burlando en diálogo con Bien de Mañana.Además, dijo: "Fue en una época donde trabajaba con ese material ese señor. Seguramente, hay mucha gente con inquietudes, con dudas, con temores. Durante el juicio me llamaron 12 personas.Sería importante contar con estudios actuales, en la causa se lo condena por la producción de granulomas, pero no son los granulomas nomás".Aún consternado por la partida de la actriz de 43 años, dijo: "Es surrealista que Silvina Luna haya perdido la vida por pretender estar un poco más linda, es inadmisible".Burlando explicó que lo que tenía Silvina "era metacrilato en cantidades que no están permitidas y en lugares que no es recomendable aplicar".En tanto, remarcó que Luna fue la primera en poner en palabras lo que estaba ocurriendo: "Yo lo que veo es que se subestimó al mundo de la farándula, decían ´que se joda´ y, hasta que llegamos a juicio, pasamos diez años luchando. Silvina Luna fue la que dio el puntapié inicial, la primera, la que se animó".