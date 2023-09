Cirugías estéticas: “Hay que trabajar mucho en nuestra autoestima”

La opinión de los panelistas

La reciente polémica sobre Aníbal Lotocki y sus clandestinas técnicas de cirugía estética, ha despertado la preocupación por la escasa regulación de las prácticas médicas destinadas a los cuidados cosméticos y las pocas alternativas seguras para el tratamiento posterior en casos de mala praxis. El mundo de la farándula y los medios de comunicación están conmocionados por el reciente fallecimiento de Silvina Luna. En ese sentido, María Jose Armando, kinesióloga y referente del centro de estética CKEA, pasó por, programa que se emite por, y brindó su análisis sobre las cirugías estéticas.“Desde hace mucho tiempo, en CKEA venimos trabajando el concepto de la diversidad manda, de que la estética no es solamente vernos bien por fuera, sino también por dentro, ese es el mensaje que venimos transmitiendo y por suerte se ha hecho muy viral”, manifestó.“Una de las cuestiones por las que estoy en este programa es por el mensaje fuerte que se viene dando y, como sociedad falta un montón, pero venimos teniendo que la estética ya no tiene que ver con el estereotipo físico que en los ’90 se planteaba, sino que, en la actualidad, la belleza podemos verla en cualquier persona y género”, indicó.“La estética no es solamente para la chica del parque o la que se cuida, sino es para todo el mundo. La idea es que tanto mujeres u hombres, sin importar el género o la edad, puedan cuidarse, pero para sentirse bien y no para arriesgar su vida”, comentó.“Nosotros no hacemos ningún tratamiento invasivo, así que desde este lado me quedo tranquila de que no buscarán cambiarse ningún rasgo ni ser personas que no son. Dentro de CKEA buscan mejorar el aspecto de la piel, combatir las celulitis, hidratar su piel, iluminarla o eliminar los puntos negros”, contó.“Hicimos una encuesta anónima acerca de cómo se veía la gente con la celulitis y si dejaba de hacer planes por ese motivo, donde un montón de mujeres respondieron que no iban a la playa, pileta o cancelaban planes, inclusive, hubo gente que puso que no usaba shorts por sus piernas”, agregó.“Hay gente que se está amigando y eso nos llena el alma, porque uno trabaja para que la persona se pueda sentir y ver mejor. Recién estamos arrancando y como sociedad nos falta un montón, pero no tenemos que dejar de hacer nada del que dirán y hay que trabajar mucho en nuestra autoestima, esa es la clave”, concluyó.compartió su perspectiva sobre la creciente influencia de los cánones de belleza y su impacto en las redes sociales. “Yo creo que vamos cada vez de mal en peor porque esos cánones de belleza, donde se muestra a las chicas con la nariz super refinada y los labios super rellenos. Lo vemos en las redes sociales machacando a las pequeñas niñas, acentuando determinados patrones”, expresó.Beisel también abordó el caso de Silvina Luna, señalando que el incidente fue un caso de mala praxis médica. En sus palabras: “Lo que le paso a Silvina Luna fue una mala praxis, el problema es cual es la responsabilidad derivada de ese incumplimiento de un deber, que en los casos de cirugía estética es una profesión de resultados, jurídicamente hablando”, aseveró.Desde su experiencia en casos de mala praxis, Beisel destacó los desafíos probatorios en tales juicios. “Son muy difíciles en términos probatorios. Cuando se hace una pericia médica, si es un fallecimiento en Paraná, se manda a costa del Uruguay y si es en Uruguay se manda a la costa del Paraná para tratar de evitar el corporativismo y la perdida de objetividad”, explicó.Asimismo,pateó: “Los estándares de belleza son cada vez más globalizados y hoy en día, hay algo que se llama “Cara de Instagram”, un concepto de una socióloga donde plantea que el Instagram en general, se busca el rasgo de diferentes culturas y etnias, todo esto esta estudiado para que cada vez sea más grande el estándar de belleza y las personas busquen recurrir a las intervenciones estéticas”.resaltó la importancia de la Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas. “Haciendo una reflexión sobre esto, pienso en la importancia que tiene la ESI en las escuelas porque tienen que ver con una construcción de la identidad, de aceptar la diversidad, de aceptarnos como somos, fortalecer nuestra autonomía y la importancia de lo que somos como personas, no solo lo que mostramos exteriormente”, desarrolló.En el contexto actual de redes sociales, Yohana observa cómo las niñas a menudo enfrentan dificultades al querer encajar en ciertos cánones sociales. Destacó el papel esencial de educadores y padres. “Es muy normal ver como las niñas sufren, sobre todo en esta época de redes sociales, porque quieren encajar a sectores sociales, entonces la labor de los educadores y los padres que son los primeros es fundamental en que ellos puedan ente que nos tenemos que aceptar como somos”, manifestó.Además, Yohana enfatiza la importancia de inculcar hábitos saludables en cuanto a alimentación y ejercicio: “Trabajamos en la alimentación, el ejercicio y eso tiene que ver con generar buenos hábitos de vida, pero, que eso no sea una confusión en muchos niños, que creen que para pertenecer a ciertos lugares tenemos que vernos y ser de determinada manera”.compartió su postura respecto a las redes sociales y la influencia de ciertas figuras en la comunidad argentina. “Yo mucho no consumo redes sociales. Hoy le pedí a un especialista del diario que me dijera cuales eran las mujeres que más influencia tenían en la comunidad argentina, ellas sol Virginia Gallardo, Jesica Cirio, Sol Perez, Vicky Xipolitaki, Charlotte Caniggia. Ese es el modelo que la industria cultural quiere imponer, rubias, bonita, chiquita”, manifestó.Javier destaca que este modelo contrasta con las figuras icónicas del pasado: “Nada que ver con el modelo de Norma Leandro, China Zorrilla, Ana María Giunta, Betiana Blum. Que miran hoy los productores de películas o teatros, miran el cuerpo, no miran la capacidad intelectual”, indicó.En tanto,compartió: “Yo quería ir adentro de este tema, que es cómo llegó Silvina Luna a lo de Lotocki. Ella estaba haciendo su carrera y había hecho un salto hacia la vedette, donde es un modelo de mujer alta, corpulenta y le pidieron que mejorara la cola y es por eso que ella llegó a lo de este médico”.Y agregó que “el producto que le inyectaron fue inventado en 1908, se usa para múltiples cosas, pero una cosa es el uso racional y otro es el uso abusivo”.Para concluir,, expuso: “Hay cosas que debemos desterrar cuando uno se encuentra con una persona, y le dice, por ejemplo `che que gordo que estas´, y eso ya va influyendo en una forma que se impone desde los medios de comunicación”.“Para verse bien tiene que ver con una cuestión más psicológica, cómo me veo yo, cómo creo que me ven y la realidad es como me ve el otro. Hay un lenguaje que tenemos que desterrar y trabajar internamente con uno”, agregó