Suba de casos de Covid: especialistas dicen que no hay impacto en salud pública

El Ministerio de Salud informó que, durante 2023, los casos confirmados de Covid-19 descendieron a comienzos del año y se mantuvieron "por debajo de los 1.000 casos semanales hasta la semana 32", y aunque se “observa un aumento” de contagios en las últimas cuatro semanas en el porcentaje de positividad, especialistas señalaron que esta situación “no tiene un impacto en la salud pública” porque “en números absolutos es muy poca cosa”.



Según el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), en la semana 33 los casos registrados en el país fueron 1.100 y en las últimas cinco semanas epidemiológicas el porcentaje de positividad se mantiene "por encima del 10% y en ascenso, alcanzando un valor de 16,09% en la semana 32".



“Si bien la cantidad de casos de coronavirus reportados en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud hasta la semana 33 de 2023 es menor comparada con los casos registrados en años anteriores, en las últimas semanas se observa un aumento en el porcentaje de positividad registrado en las Unidades de Monitoreo Ambulatorio”, se sostuvo desde el BEN.



Los casos confirmados por semana epidemiológica muestran un comportamiento estable durante las 33 semanas del año en curso, indicó el Ministerio.



El médico infectólogo, Ricardo Teijeiro, sostuvo que la suba de casos “es significativa para lo que veníamos teniendo. De todas maneras, está muy lejos de los primeros episodios y no tiene un impacto en la salud pública porque son casos de cuadros respiratorios habituales”.



“Solo tiene impacto en aquellos que tienen enfermedades preexistentes, pero sí hay un aumento detectado de casos que sigue siendo la misma variante que teníamos antes, básicamente Ómicron”, señaló.



Por su parte, el infectólogo Tomás Orduna dijo a Télam que el incremento “es significativo desde el punto de vista porcentual, pero desde el punto de vista de números absolutos, muy poca cosa”, al hacer referencia a los casos de las tres semanas anteriores.



“No hay en este momento en el mundo, en términos generales, una alerta de tipo potencial de aumento de los casos de manera significativa como para estar preocupados”, subrayó, y agregó que “buena parte de la población tiene algún tipo de respuesta inmediata de defensas contra el Covid producto de haber padecido infecciones naturales previas sumado a la gran vacunación que hay en términos generales”.



Orduna remarcó que “el Covid es algo que llegó para quedarse como uno de los patógenos respiratorios que circularán y que no necesariamente esto ocurre solo en otoño o invierno. Si vemos lo que está pasando en este momento en Estados Unidos con un verano con temperaturas altísimas, ellos también tienen un aumento de la transmisión en este momento”.



Además, la "necesidad de que cada uno cumpla con su calendario de vacunación", en especial "los mayores de 60 años y en los menores que tengan patología que compromete sus sistemas defensivos".



La cartera sanitaria recordó que el “Covid-19 continúa siendo una amenaza importante, y la Organización Mundial de la Salud (OMS) instó a los Estados Miembros a sostener sus sistemas establecidos, mantener un sistema de alerta temprana, la vigilancia, la elaboración y presentación de informes, comunicación periódica, el seguimiento de variantes, la prestación de atención clínica, administración de refuerzos de vacunas a grupos de alto riesgo, optimización de los espacios y la ventilación”.



Desde el inicio de la estrategia de vacunación en diciembre de 2020 hasta la fecha se alcanzó para esquema primario una cobertura total país de 82,4%, alcanzando 92,5% en las personas de 50 años y más.



Sin embargo, la cobertura de primera dosis en las personas de 3 años y menos alcanza solo el 6,1%.



En cuanto a los refuerzos, la cobertura alcanzada con el primer refuerzo es de 49,4% total país, con solo el 20% en la población menor de 12 años. Más de 36 millones de personas con esquema primario completo no recibieron alguna dosis de refuerzo en los últimos 6 meses.