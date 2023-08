El 12 de septiembre será "La noche de la pizza y la empanada" con promociones

La Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas (Apyce) anunció que, y este jueves cierra la inscripción para los comercios de todo el país que quieran sumarse a la iniciativa, sean socios o no de la organización.Esta edición de "La noche de la pizza y la empanada", organizada por Apyce, contará con promociones y descuentos en pizzerías y casas de empanadas, quey quepuesto a disposición por la entidad., habrá descuentos, 2x1, bebidas con y sin alcohol sin cargo, y empanadas de regalo, entre otras, que pueden aplicar a mostrador, delivery y/o salón según el comercio.En la última edición, Apyce estimó que participaron, al tiempo que "muchos de los locales participantes duplicaron y triplicaron las ventas y extendieron sus promociones durante toda la semana".La presidenta de la asociación, Lorena Fernández, extendió la invitación para participar a "todos los comercios, desde las históricas pizzerías y casas de empanadas hasta los nuevos emprendimientos que han surgido en nuestro país. Nuestra entidad desea que formen parte de este evento, sean o no socios de Apyce"."Juntos, podemos hacer de esta edición un hito memorable en la historia de la gastronomía argentina. Unámonos para compartir nuestra pasión, para celebrar nuestras raíces y para disfrutar de sabores que nos conectan de manera única", agregó.Para participar, desde la asociación indicaron que, sean socios o no de Apyce.Para ello, deben registrarse en la web oficial del evento: http://www.lanochedelapizzaylaempanada.com.ar