¿Qué pasó con “Pocho” Morales?: se cumplen 12 años de su desaparición

El caso sobre la desaparición de “Pocho” Morales sigue siendo una incógnita que cubre a San Jaime de la Frontera, una pequeña localidad del departamento entrerriano de Federación, con una pesada capa de intrigas y suposiciones.



Allí fue que el 30 de agosto de 2011, Juan José “Pocho” Morales vendió su último boleto de quiniela. Su familia tiene una agencia en la localidad, y él, día a día recorría la ciudad en su bicicleta roja “levantando” jugadas de quienes, en su gran mayoría, eran clientes fijos.



Pero ese día algo sucedió: Morales desapareció, también su bicicleta y todo lo que se suponía llevaba con él.



Con el mismo misterio que provoca un ilusionista sacando un conejo de su galera, así, cual arte de magia, “Pocho” desapareció. Desde entonces nada se sabe sobre él.



Intervino la policía, la Justicia, se buscó aquí y allá, se preguntó a los vecinos, quienes al parecer lo habían visto por última vez o aquellos que fueron los últimos que hablaron con él o lo saludaron en su recorrida habitual, pero lo cierto es que nadie aportó datos sobre lo que le pudo haber sucedido a “Pocho” Morales, y así sigue el estado de cosas 12 años después.



Desde la Justicia se insistió más de una vez que alguien debía saber sobre el tema, pero escondía la información, pero el tiempo pasó y jamás esa supuesta valiosa información fue dada a la Justicia.



No hay explicación, al menos hasta la fecha, sobre cómo puede esfumarse una persona, desaparecer de golpe y que no exista ni un hecho que pueda dar una pista firme para dilucidar la cuestión.



El Dr. Mariano Larocca Rees, ex fiscal de Chajarí, quien llevó adelante la investigación, reconoció alguna vez que la desaparición de Morales fue la causa que le quitó el sueño, al tiempo que lamentó no haber podido hacer justicia.



“Pocho” Morales se sumó así a la lamentable lista de desaparecidos en democracia. Hoy se cumplen 12 años del día en que se lo vio por última vez. La comunidad sigue esperando que el hecho se esclarezca alguna vez. (Chajarí al Día)