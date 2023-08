La Cantina del Náutico, el sello gastronómico de pescado de río en Gualeguaychú

El restaurante “La Cantina del Náutico”, en Gualeguaychú, es la parada obligada para turistas y locales que disfrutan de la comida casera y sobre todo del pescado de río. Ubicado a orillas del río Gualeguaychú, este patio gastronómico se convirtió en uno de los lugares más convocantes de la localidad.conoció sobre la historia del lugar en el marco del micro Espejo de mi tierra.El dueño del local es oriundo de Villaguay y arribó a Gualeguaychú, luego de aprender sobre gastronomía en la capital entrerriana, precisamente en el tradicional restaurante “Quinchos del Puerto. “Fue un lugar donde aprendimos muchísimo y ese aprendizaje está en nuestros platos”“Hace 11 años que vivimos en Gualeguaychú y tenemos a cargo el comedor. Gracias a una comisión directiva joven y muy predispuestos podemos trabajar no solo con los socios del Club Náutico si no también con los no socios del lugar”, aseveró.En este sentido, destacó que “al lugar concurren muchos gualeguaychuenses y turistas. Vienen muchos uruguayos, que les conviene por el tipo de cambio”.“Nuestra especialidad son los pescados de río, dorados y sábalos”, amplió al destacar que “siento amor, cariño y estar al lado del río este lugar transmite paz, tranquilidad y es la posibilidad de llevar adelante la pasión que tengo por la comida”.