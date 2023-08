Villa Elisa restringe el uso de predio municipal tras la muerte de un jinete

La “preocupación” de una agrupación tradicionalista

La Municipalidad de Villa Elisa decidió tomar distancia de los eventos de destrezas criollas luego de que un jinete perdiera la vida tras una caída producida en un predio de propiedad estatal. Fue tras la decisión del gobierno de Susana Lambert de no autorizar más el uso de este lugar -ubicado en la zona este de la ciudad, detrás del polideportivo-, por los riesgos que conllevan este tipo de prácticas.De todas maneras, no cerraron las puertas a que estas actividades se sigan desarrollando fuera del terreno municipal en el que tradicionalmente se llevaron a cabo, pues los promotores tendrían el visto bueno para organizarlas en espacios de dominio privado.Asimismo, desde el municipio desmintieron terminantemente el haber recibido un reclamo judicial por la muerte del montador.La agrupación “El Fiador” hizo llegar su “preocupación” al Concejo Deliberante de Villa Elisa frente a la decisión oficial de no cederles más el predio municipal para sus festivales.“Somos una entidad que realiza eventos tradicionales de doma y folclore que hace ya seis años viene apostando a nuestras raíces culturales, siendo una de las organizaciones más pujantes a nivel provincial y nacional”, manifestaron en una nota que tiene fecha de este lunes.Al hacer referencia a su última edición, desarrollada los días 15 y 16 de abril pasado, admitieron que “ha sucedido un accidente” y afirmaron que “luego, por una negligencia médica, ocurrió lo inesperado”, en alusión al fallecimiento del jinete.En este contexto, dejaron planteado que “en esta actividad, como en muchas otras, existe un riesgo, es decir que es una práctica riesgosa que el domador asume al decidir participar”. Incluso, citaron deportes como rally, motocross, karting, parapente, fútbol y atletismo como ejemplos de “actividades en las que siempre existe el riesgo de daño a un tercero y al propio cuerpo”.En cuanto a la posible responsabilidad del Estado local, desde la agrupación indicaron que “antes de participar, así como sucede en cada actividad riesgosa, cada domador debe firmar un documento, el cual importa (sic) un deslinde de responsabilidad para los organizadores y, por ende, para la municipalidad”.Además de hacer hincapié en que “año a año se venía mejorando el predio con recursos propios para darle mayor seguridad”, precisaron que tienen “la obligación de contar con dos ambulancias, un doctor y seguros tanto para el espectador como para el jinete”.La muerte del jinete Gustavo Jacobo marcó un antes y un después.Oriundo de la localidad de San Víctor (Departamento Feliciano), había sido dos veces campeón del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María (Córdoba).El accidente tuvo lugar el 16 de abril en el predio municipal: sufrió una fractura de pelvis y un hematoma en el hígado, consideradas lesiones de gravedad, por lo cual del hospital elisense fue derivado de urgencia a Villa Libertador General San Martín.Su cuadro se complicó y finalmente falleció el 2 de mayo, generando un gran dolor en el ambiente ecuestre de Entre Ríos.