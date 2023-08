"El Niño está evolucionando y eso implicaría un aumento de las precipitaciones"

Si bien, El Niño aún no está del todo instalado en la región, nos encontramos ante un invierno con condiciones similares a las que se presentan cuando comienza este fenómeno climático., es decir que no responden al cambio climático, que está vinculado al aumento de la temperatura, es global y consecuencia de las actividades humanas", explicó ala doctora en Ciencias de la Atmosfera, investigadora independiente del Conicet, directora del Centro de Estudios de Variabilidad y Cambio Climático de la Universidad Nacional del Litoral,Para la especialista, "experimentamos la combinación de la variabilidad natural del clima y el cambio climático". De hecho, refirió que "los eventos extremos son parte de la variabilidad natural del clima, pero el cambio climático los exacerba; y es algo que experimentamos en verano con las olas de calor"., diferenció la investigadora.

"El Niño está evolucionando hacia un Niño moderado y eso implicaría un aumento de las precipitaciones"

Sociedad Prevén un Niño con más lluvias de lo esperado hace un mes

Para Müller, "habrá que esperar a determinar cómo evoluciona El Niño porque por ahora es un Niño débil que no provocaría demasiadas consecuencias, pero habrá que monitorear el océano y la atmosfera"."analizó.En la oportunidad, la especialista aclaró quey aclaró lo siguiente: "Lo que se espera es en promedio estacional, pero la percepción del ser humano es del día estacional, con lo cual, nos cuesta relacionar lo que nos dice el pronóstico, con lo que percibimos".Finalmente, Müller reconoció su preocupación "porque no se tomen las medidas necesarias para mitigar las consecuencias" del cambio climático. "Hay que disminuir, de manera drástica, los gases el efecto invernadero, para lo cual, tenemos poco tiempo porque la temperatura media es de 1.1º y no se debería superar el umbral de 1.5 -el que se esperaba para 2050- pero debido a que cada año aumenta la concentración de gases de efecto invernadero en la atmosfera, ese incremento de temperatura se la esperaría para la próxima década", especificó."Las nuevas generaciones tienen más consciencia y toman acción, pero no son las que tienen el poder de decisión; somos los adultos los que tenemos la responsabilidad", analizó y bregó por la implementación de "acciones puntuales, que deberían ser drásticas y a nivel global".