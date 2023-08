Miércoles templado: en qué provincias puede darse la tormenta de Santa Rosa

Durante esta jornada, 30 de agosto, la típica tormenta de Santa Rosa, no está prevista para el centro y norte del país. Para esta jornada se notará el aumento de la temperatura, con viento soplando del sector norte y una temperatura máxima que podría superar los 25 grados en nuestra provincia.No obstante, “”, más precisamente a partir del sábado y sobre todo el domingo, por lo que la tormenta de Santa Rosa podría llegar con algo de retraso.El meteorólogo, Leonardo De Benedictis, pronostico que este año serán zonas muy acotadas las que puedan presentar tormentas durante el 30 de agosto. Mientras que durante los primeros días de septiembre se observará un aumento de la inestabilidad que proporcionará condiciones propicias para generar tormentas, especialmente hacia el final de la semana.Hoy se prevé que la única zona que pueda presentar algunas tormentas aisladas se acotará sólo al sur de Buenos Aires, especialmente la franja costera de la provincia.Este sistema frontal no sólo provocará algunas precipitaciones, sino que también provocará una rotación del viento al sector sur lo que fomentará un moderado descenso de las marcas térmicas a nivel general sobre la porción central del país.Cabe destacar que, sobre el centro y norte de Argentina, las condiciones no se modificarán y los valores de temperatura seguirán siendo relativamente elevados, con la presencia del viento del sector norte y el cielo mayormente despejado.A medida nos aproximemos al fin de semana, las condiciones de tiempo inestable se irán potenciando en algunos sectores del país, particularmente sobre el noreste argentino y sobre zonas puntuales del área pampeana., incluso no se descarta eventos que puedan ser fuertes, aunque serían de manera más puntual, indicó el especialista.Si bien los fenómenos más intensos se ubicarían sobre el noreste argentino, la porción central del país también podría recibir. Probablemente la región pampeana no registre grandes acumulados de lluvia pero podrían ser las primeras precipitaciones que ayuden a revertir la situación de sequía, completó en