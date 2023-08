Berbara: “El impacto de la pandemia hizo que muchos cuiden más su salud mental"

Las consecuencias y el impacto que produjo la pandemia, se pudieron notar también en la salud mental de la población y la agudización de otras patologías. El coronavirus que, aún está presente, ocasionó el aumento de cuadros de ansiedad, afectación del estado del ánimo, incremento de problemáticas complejas como el suicidio y el consumo problemático de tabaco, alcohol, y otras sustancias psicoactivas.A la luz de los efectos que se plasmaron en la potenciación de algunas enfermedades y el agravamiento en las consecuencias de otras, es que sigue siendo un gran desafío hacer frente, con prevención, a las circunstancias en el presente y futuro.Al respecto, Carlos Berbara, Médico Psiquiatra y Director General de Salud Mental, expresó a, de, que “hubo una readaptación a la efectividad de la vacuna, al distanciamiento en el número de casos y se intenta volver a una normalidad en lo que respecta a los cuidados de salud de las personas.”.En cuanto a la salud mental “hay que separar dos cuestiones.Eso generó incertidumbre e impacto psíquico importante: ansiedad, estados de angustia, depresión”.“Por otra parte,”, resaltó.Respecto al aislamiento, destacó que “Por otra parte, conllevó un esfuerzo psíquico adaptativo para todas las personas porque claramente fue una conducta social a la cual no estábamos acostumbrados.”.“Al haber sido una pandemia de un virus que tiene una capacidad mutagénica y va a ir ofreciendo diferentes cepas para subsistir y seguir contagiando,”, agregó.Consideró que “durante el proceso de pandemia pasamos por un proceso de aprendizaje y comprensión, de readecuación, que eso al cerebro humano le cuesta un montón. Cambiar hábitos es uno de los desafíos más grandes que tiene nuestro sistema nervioso central. Es por eso que, una vez que el condicionante normaliza, el cerebro vuelve a los hábitos para los cuales menos esfuerzo tiene que hacer”.Berbara remarcó que “".porque fue de un día para el otro para un sistema de salud que estaba organizado desde la presencialidad, centralizado en hospitales y centros de salud. Fue un desafío complejo”, resaltó.Por otra parte, hizo hincapié enEs uno de los diagnósticos más importantes y muchas veces corresponden a otras situaciones de base.”, remarcó.Y agregó: “sentir que estamos en riesgo vital frente a una realidad circundante hace que revisemos nuestras escalas de valores, los paradigmas desde los cuales nos proyectamos a futuro.”.“También existió la actitud de negación, de decir esto no me va a pasar, no tengo por qué cuidarme, que también es una realidad de la conducta humana. El covid potenció emociones”, indicó.En caso de emergencias, recomendó”, remarcó.