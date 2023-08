Luz Don: “El covid sigue circulando, está presente y hay que seguir cuidándose”

La opinión de los panelistas

Ya no se habla de pandemia, pero el Coronavirus, no se fue, ni se terminó. Prueba de ello, es que la Organización Mundial de la Salud, hace un seguimiento de la aparición de nuevas variantes y mutaciones del virus. Sin embargo, un fenómeno diferente sucedió tras la pandemia y también, causó sus efectos.El surgimiento del coronavirus en 2020 generó confinamientos masivos en el mundo. Ese tipo de restricción, llevó al cambio de la temporalidad de la circulación de otros virus respiratorios, como el de la influenza, que causa la gripe, o el virus sincicial respiratorio, responsable de la bronquiolitis.Así, la gripe y la bronquiolitis, volvieron a circular pero con un comportamiento inusual: se registran más casos fuera de la época habitual. Es decir, cambió la estacionalidad de esos virus. De esta manera, se presentó la situación que, a principios de 2022, la gripe dominó el territorio argentino con récord absoluto de casos, y en 2023, fue el momento de la bronquiolitis.Las consecuencias y el impacto que produjo la pandemia, se pudieron notar también en la salud mental de la población y la agudización de otras patologías. El coronavirus que, aún está presente, ocasionó el aumento de cuadros de ansiedad, afectación del estado del ánimo, incremento de problemáticas complejas como el suicidio y el consumo problemático de tabaco, alcohol, y otras sustancias psicoactivas.A la luz de los efectos que se plasmaron en la potenciación de algunas enfermedades y el agravamiento en las consecuencias de otras, es que sigue siendo un gran desafío hacer frente, con prevención, a las circunstancias en el presente y futuro.El tema fue debatido en, de. Al respecto, Luz Don, médica especialista en Clínica Médica, Cardiología, Nutrición y Medicina Regenerativa, explicó que “Cuando se le solicita al paciente que por favor se haga un autotest, en general no lo quieren hacer por todas las implicancias que significa.”.“Lo único que nos determina si es o no covid es el hisopado, el cual es fácil de hacer. La gente no se lo quiere hacer porque desde el punto de vista de la significancia social es completamente distinto tener una angina a tener covid”, comentó y remarcó que “”.Desde el punto de vista cardiológico “Se han conocido casos de deportistas y a muchos les ha quedado para siempre. Son cuestiones que se han visto con pacientes que han tenido el covid como también con aquellos que se han vacunado. Por eso es una enfermedad el covid con la cual la gente no quiere saber más nada”.Indicó que “”.Indicó también que “en la patología aguda suele existir coagulación. Es una enfermedad que atraviesa el organismo en todos los sistemas. Hay algunas marcas de vacunas que también han tenido ese problema con la coagulación. No todos los covid igualmente han tenido eso”.Algunos hacen urticarias.”, remarcó y aclaró: “a veces con la comida no alcanza. Uno piensa que porque todos los días se toma un vaso con jugo de naranja ya tiene todo y no es así. Para levantar la inmunidad tenés que tomar 2000 miligramos de vitamina C y el vaso de jugo tiene 60. Tomar antioxidantes te salva la vida”.Resaltó que “”.En cuanto al seguimiento de los pacientes que tenían patologías previas, remarcó: “Nosotros atendíamos en el Hospital San Martín, que era 100% covid, excepto cardiología. Era el único bastión que no tenía pacientes covid. No nos dejaban atender pacientes nuestros de seguimiento crónico y lo que se vio en el siguiente año, que fue notable sobre todo en pacientes con hipertensión descontrolada, es que nunca tuvimos tantas disecciones aórticas, que es una complicación severa del paciente hipertenso. Ese fue un punto de quiebre en el seguimiento de la patología cardiovascular. Cardiología atiende 10 mil pacientes por año y realmente fue bastante difícil la implementación de la teleconsulta al inicio”.“La población padeció muchísimo el encierro, esa es la realidad. Lo que se hizo en cuanto a medidas en ese momento se decidió en cuanto a que las personas estaban desprotegidas. Ahora estamos en otra situación”, remarcó.Por otra parte, respecto al origen del virus, opinó: “Parece que no es una cosa de generación espontánea”.Destacó la actuación del Ministerio de Salud de Entre Ríos que “protegió a toda la población. Hay que sacarse el sombrero”., dijo que “el frene de la pandemia a mí mentalmente me sirvió para estar más tranquilo, bajé los decibeles y eso en vez de empeorarme alguna situación que estaba pasando me la revirtió y me hizo mejor”., indicó que “quiero agradecer a toda la gente de Salud por el trabajo realizado durante la pandemia. Tuve un familiar que estuvo cerca de irse y el trabajo fue impecable. Al igual que el personal policial que estuvo en las calles, fueron los que le pusieron el pecho al coronavirus prácticamente sin saber nada. Entre Ríos se distinguió”., señaló que “he hablado con mucha gente y a mí misma me ha pasado que estamos sintiendo un antes y un después del covid. Después del covid me siento una enferma crónica. Le tengo alergia a todo, por cualquier cosa me pica la nariz, estoy re bien y de golpe re mal, tengo rinitis todo el tiempo”., manifestó que “en todo este tiempo hemos generado inmunidad, nos hemos contagiado una, dos o tres veces. Se habla de un covid recurrente y es importante saber cuán peligroso es”., resaltó que “qué pasó en nuestra cabeza para que hoy tengamos las ruedas de mate nuevamente. Salimos del miedo, que cada uno andaba con su mate, y hoy todos toman mate. Volvieron ciertos hábitos pese a lo que pasó en pandemia”., dijo que “no tuve covid por suerte, pero sí tengo alumnos que comenzaron la universidad online y que un año y medio después iniciaron la presencialidad. Hasta hoy tienen serios problemas para interactuar, relacionarse, algunos tienen depresión o ataques de pánico”., manifestó que “el aislamiento fue una medida sumamente acertada en un primer momento y después se hizo bastante extensiva. Eso trajo aparejados efectos colaterales. Muchas muertes se dieron en el marco de que hubo gente que por miedo no se hizo controles, no asistió a distintos tratamientos y cuestiones que quedaron relegadas por el covid. La situación generó una crisis económica”., agregó que “con la pandemia crecieron los divorcios, la violencia, mucha gente que va a terapia, aparecieron terapias alternativas”.