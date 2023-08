Licitación de red 5G: "El Estado recaudará US$1.000 millones", destacó Enacom

Política El Gobierno autorizó la licitación del 5G para las telecomunicaciones

5G: cuál es el beneficio para la Argentina

El presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Claudio Ambrosini, destacó este martes que a las arcas del Estado ingresarán US$ 1.000 millones con la licitación del espectro para brindar servicios 5G.El Enacom aprobó este lunes en reunión de directorio la puesta en marcha de la licitación para las empresas interesadas, que tendrán tiene hasta el 29 de septiembre para presentar las carpetas técnicas con las ofertas.Las firmas que se presenten deberán tener un patrimonio neto no inferior a $ 10.000 millones y más de 50.000 accesos en funcionamiento.Según explicaron desde el Enacom, en la actualidad existen 17 empresas en condiciones de participar de la licitación.La subasta será de un total de 300 MHz –en la banda comprendida entre 3.300 MHz y 3.600 MHz- en tres lotes de 100 MHz cada uno, con un precio base por lote de US$ 350 millones y un plazo de otorgamiento de 20 años, en línea con el estándar internacional.“Hace mucho tiempo veníamos trabajando y finalmente ayer pudimos votarlo", remarcó Ambrosini.En la misma resolución 1285, publicada este martes en Boletín Oficial se dispone que las empresas que provean conexiones 5G en el país, "asumirán el compromiso de ofrecer un plan de servicio destinado a sectores de bajos ingresos", cuando la tecnología sea utilizada por "más del 50% de los usuarios finales" de comunicaciones móviles.La previsión, establecida en el artículo 7 de la resolución, fue uno de los temas que generó oposición de parte de los representantes de la segunda y tercera minoría del Parlamento, en la reunión del directorio del Enacom, Silvana Giudice y José Corral, quienes finalmente votaron contra el concurso de licitación de 5G.La norma votada por mayoría establece que podrán tener acceso a ese plan específico las personas que "no tengan ingresos mayores a 2 Salarios Mínimo Vital y Móvil", entre otros grupos vulnerables.También "las personas jurídicas que no persigan fines de lucro en forma directa ni desarrollen actividades comerciales de modo indirecto, ni cobren cuota asociativa por los servicios sociales o comunitarios que prestan".Tras la evaluación de las ofertas técnicas en el Enacom estiman que la subasta con un precio base por lote de US$ 350 millones podría realizarse entre el 30 de octubre y los primeros días de noviembre.Quienes ganen la compulsa deberán pagar el monto final en un único pago en dólares o en pesos con la cotización del tipo de cambio oficial al día hábil anterior a la subasta, explicó el coordinador de Asuntos Técnicos del organismo, Diego Leiva.Las empresas adjudicatarias deberán abonar "dentro de los diez días de notificada la adjudicación".Ambrosini consideró que "los que hoy están dando telefonía celular (Telecom, Claro y Movistar) son las que seguramente van a pujar por la licitación”, en referencia a que estas tres grandes empresas ya tienen la infraestructura de base tendida con la prestación del servicio 4G.Por las particularidades del 5G, las empresas que ganen la subasta deberán invertir en una mayor cantidad de antenas para poder cubrir la misma población.Según indicaron en las empresas, las mismas áreas que hoy cubren con 100 radiobases de 4G, para el 5G deberían pasar a tener un total de 1.000 antenas."Esta plataforma será de uso intensivo para la industria, la medicina, inteligencia artificial así como para la conectividad en los hogares", explicó Gustavo López, vicepresidente del Enacom. "La cobertura y la calidad es para todo el país", agregó López al hacer referencia que esta tecnología puede permitir la conexión en simultáneo de un millón de dispositivos contra los mil equipos conectados que existe con la tecnología actual."Será el mercado el que estipule su valor real mediante el procedimiento de puja que efectuarán los licenciatarios habilitados a participar", indicaron desde el Enacom. Asimismo, el directorio del Ente resolvió asignar a la empresa estatal Arsat 100 Mhz.En un comunicado, el Enacom precisó que "tanto la subasta como la fijación del valor base se encuentran alineadas a otras experiencias internacionales de licitaciones de espectro que han resultado exitosas para los Estados nacionales, e incluso guardan relación con procedimientos anteriores establecidos en el país para adjudicaciones de espectro radioeléctrico".Recordaron que "desde el comienzo de la actual gestión de Enacom, encabezada por Claudio Ambrosini, se trabaja para garantizar el derecho al acceso a redes de Internet para todas y todos los habitantes del país".También señalaron que "los sistemas 5G incluyen nuevas y mejores posibilidades técnicas que permiten un servicio con mayor velocidad de transferencia de datos y descargas, conexiones simultáneas y capacidad de respuesta casi en tiempo real, las cuales, en su conjunto, crearán nuevas oportunidades de acceso inalámbrico"Destacaron que "el sector productivo será un gran favorecido con esta actualización tecnológica, ya que será posible conectar los dispositivos entre sí sin necesidad de intervención humana, lo que generará optimización de costos y tiempos"."El despliegue de 5G en Argentina constituye una política de Estado de mediano y largo plazo, que requerirá de la colaboración entre el el sector público y el sector privado: las empresas deberán realizar inversiones para la renovación de la infraestructura de redes; y los gobiernos, permitir la comercialización a precios accesibles y certidumbre para la competencia justa", subrayó el Enacom.