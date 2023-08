Buscan a dos jóvenes argentinos que están desaparecidos en España

??DESAPARECIDOS??



Dos jóvenes argentinos, oriundos de la ciudad de Mar del Plata, son buscados intensamente por embarcaciones y aeronaves frente a las costas de la ciudad andaluza de Málaga, en España. Se reportó la desaparición de Emmanuel Soria, de 34 años y Maxi Ludvik, de 29, luego de que ingresaran al agua mediterránea para hacer paddle surf, deporte que ambos practican desde hace muy poco, y no regresaron, de acuerdo a lo que precisó la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima española.Fueron vistos por última vez en la mañana del domingo, según informaron familiares y allegados, que denunciaron la desaparición y difundieron la búsqueda a través de redes sociales. En el marco de los rastrillajes, este último lunes encontraron la tabla de uno de ellos.En las últimas horas, la agencia de salvamento marítimo del gobierno español informó en su cuenta de X, ex Twitter, que la tabla inflable que los marplatenses utilizaban fue encontrada a más de 25 kilómetros al sureste de Málaga."No sabemos nada de ellos desde ese momento en que salieron de casa. Solo sabemos que llevaban la tabla inflada y no tenían ninguna pertenencia encima más que el mate y el termo. Hicimos la denuncia, fuimos a hospitales, los están buscando la Guardia Civil, la Policía, Prefectura de las Fuerzas Marítimas, helicópteros", dijo Camila Soria, la hermana de uno de los marplatenses desaparecidos, según el portal El Marplatense.Según publicó el Diario Sur de Málaga, una hermana de Soria "acudió a la Comisaría Provincial a denunciar la desaparición", y desde la madrugada de este lunes (hora local) se puso en marcha un operativo de búsqueda al que se sumaron profesionales y unidades de Salvamento Marítimo, la Guardia Civil, Policía Nacional, la Cruz Roja, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas y el Ejército del Aire español.De acuerdo a lo que informó el mismo portal, el domingo de la desaparición de los argentinos había alerta amarilla por fuertes vientos del norte.