Hallaron vacas con extrañas mutilaciones en diferentes campos entrerrianos

Mutilación en Guardamonte

Otra vaca mutilada en Bovril

Dos casos de extrañas mutilaciones en ganado vacuno, se pudieron registrar en los últimos días, en diferentes zonas rurales de la provincia. Uno de los animales, fue encontrado en el departamento Tala (en el centro de la provincia) y el segundo caso, se registró en el departamento La Paz (norte de Entre Ríos).Según describieron los productores, en ambos casos, los “cortes” son similares y en las mismas zonas de los vacunos, es decir, quijada y la zona del ano.Además, los productores coincidieron que “no se le acercan los otros vacunos, los perros y tampoco los animales carroñeros.Una extraña mutilación de un animal vacuno, fue registrado en un campo ubicado cerca de la localidad de Guardamonte, en el Departamento Tala.El hecho ocurrió la semana pasada, donde el propietario del campo encontró una vaca a orillas de un arroyo con varias mutilaciones, luego que el dueño notara la faltante de la mejor vaca que tenía.El animal fue hallado muerto y con varias mutilaciones, según indicó. En el lugar, llamó más la atención que no se hallaban rastros y que los cortes parecen perfectos, como quemados. Además, el productor contó que en el lugar no hay olor y tampoco, se acercan los animales carroñeros.Otra vaca mutilada fue encontrada en un campo de la zona rural de Bovril, a pocos kilómetros de la ciudad (en el departamento La Paz), camino a la Estancia La Chualla.Los productores de la zona no se explican lo sucedido y el personal de la Brigada de Abigeato concurrió al lugar, pero tampoco pudieron establecer qué pasó con el animal, sostuvoSegún se dio a conocer, la vaca preñada y de unos 500 kilos, apareció sin la lengua y sin el ano. Además, los productores señalan que, al animal muerto, no se le acercan los otros vacunos y tampoco los perros.