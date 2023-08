El frío empieza a ceder: las lluvias llegarían a comienzos de septiembre

El tiempo frío de comienzo de semana dará paso a condiciones más cálidas y, finalmente, tras varios días se generarían condiciones de inestabilidad hacia el sábado en Entre Ríos.



Hoy el viento norte continuará en el centro, norte y el Litoral argentino aportando aire cálido y provocando el aumento de la temperatura en gran parte de la región. Se espera para esta tarde una máxima de 20 grados, con cielo poco nuboso.



Durante el miércoles habría un ascenso más acentuado y rápido de temperaturas, con mínimas que rondarían los 10 grados y máximas superiores a 25.



La situación se revertiría durante el jueves, con la llegada de “un sistema frontal inactivo. Es decir que no se esperan condiciones de inestabilidad, solo temporario incremento nuboso y vientos débiles a moderados del sur. Las temperaturas volverían a descender, pero no de forma marcada. No se estiman lluvias ni condiciones de inestabilidad para nuestra región por el resto de los días de este mes”, confirmaron desde Defensa Civil de Entre Ríos.



No obstante, adelantaron que “es probable que nuevas etapas de inestabilidad comiencen durante el próximo fin de semana”, más precisamente a partir del sábado, con algunas tormentas aisladas, que podrían generar lluvias de más importancia el domingo en nuestra zona.