Padre Pedro regresó a Casa Padre Lamy y recorrió el espacio de fe y naturaleza

Padre Pedro retornó al país luego de 16 años. Oriundo de Francia, llegó a Argentina hace varias décadas para profesar la fe de su congregación y fundó lo que hoy se conoce como la Casa Padre Lamy. En una visita express, habló sobre la importancia del movimiento al que representa y se refirió a cómo encontró el espacio que conecta la fe y la naturaleza.La Casa Padre Lamy es una de las posibilidades que ofrece la provincia de Entre Ríos para encontrarse con uno mismo, tal como afirman algunas de las personas que forman parte. Como actividad principal, tienen el objetivo de transmitir la fe en Jesús y María. Junto a ello, la naturaleza juega un papel preponderante.En primera instancia, el Padre Pedro informó a: “El Padre Lamy es fundador de nuestra congregación religiosa. Falleció en el ’31 y me mandaron a Argentina en el ‘91 y después en el ‘94 se mandó a fundar la casa propia”.“Hace 16 años que no volvía y encontré el lugar bien trabajado. Encontré una comunidad acogedora, es más la gente querida que he conocido porque estuve de 1991 a 2001 así que hay mucha gente que vino a saludarme”, agregó.Sobre su visita, dijo que le despertó la “curiosidad” y “qué había sido de la obra que había dejado del 2001. En 2007 iba y venía”. En ese sentido, reflexionó que “es un lugar hermoso, pero que pide trabajo”.En cuanto a la orden, comentó que se llama Servidores de Jesús y de María, que fue fundada por el Padre Lamy en 1930. Sobre su función, aseguró: “Está dedicada a los jóvenes y hacer crecer la fe en ellos y la familia. También evangelizar, llegar a jóvenes que no son allegados a la iglesia”. Por el momento, solo funciona en Francia, de donde es oriundo el padre, y en Argentina. Son un total de 30 personas.Entre algunas de las cosas que ofrecen, se encuentra la venta de dulce de leche y también una santería, a modo de encontrarse con la gente.Sobre las ventajas del lugar donde se encuentran, el párroco afirmó: “Ayuda a encontrarse con uno mismo y encontrándose con el Señor. Por eso recibimos retiro, escuelas y grupos que quieren tomarse un tiempo y salir de la ciudad para interiorizarse en la oración”.Padre Samuel comunicó las actividades que se llevan adelante en la Casa Padre Lamy: “Todos los días tenemos misa a las 12. Es abierta. Y el domingo a las 10”. Sobre lo que significa para él este lugar, precisó: “Este lugar es como el corazón inmaculado de María como refugio de los pecadores. Mucha gente se encuentra, es un lugar de paz en el corazón de María para encontrarse con sí mismo. La naturaleza nos ayuda. La belleza del lugar es un regalo de Dios”.Asimismo, comentó que tienen en el lugar corderitos: “Son hermosos y nacieron hace poco. Es un emprendimiento de los hermanos y también para nosotros es un cable a tierra. Necesitamos trabajar, es importante, y tener este contacto con la creación”. Sobre el fin, dijo: “proponemos el primer domingo del mes para hacer un domingo diferente para todos que sean creyentes o no”. Les dan de comer a los animales y visitan un monte junto a un grupo de scout son algunas de las actividades.El trabajo con los corderos y ovejas es un trabajo realizado en conjunto con el INTA para realizar la “transición agroecológica de la casa".