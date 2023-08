Video: ataron de pies y manos a un ladrón y lo lanzaron a la caja del patrullero

RESISTENCIA: VIDEO COMPLETO DEL LADRÓN QUE FUE CAPTURADO POR LOS VECINOS.

ATARON DE PIES Y MANOS AL LADRÓN Y LO TIRARON A LA CAJA DEL PATRULLERO.

Al grito de "Éste nos tiene cansado", los vecinos atraparon al ladrón.

Al grito de "Éste nos tiene cansado", los vecinos atraparon al ladrón.

Luego lo ataron de pies y manos y lo tiraron al patrullero

El individuo, cuya identidad permanece desconocida, fue capturado por un grupo de vecinos y luego atado de pies y manos, siendo posteriormente depositado en la parte trasera de una camioneta de la policía local. El video, filmado por un testigo, muestra el momento en que el presunto delincuente es subido al vehículo policial de manera poco convencional.Aunque los detalles precisos del incidente no han sido revelados, medios locales de Chaco informaron que el individuo fue reducido mediante golpes y abandonado en el suelo. Los residentes vigilaban al supuesto ladrón, asegurándose de que no intentara escapar, mientras esperaban la llegada de las autoridades.El arresto ciudadano tuvo lugar en la entrada de una vivienda que el presunto ladrón intentó robar. Los dos hombres que lo capturaron esperaron junto a él hasta que la policía llegó. Durante ese tiempo, uno de los vecinos fue en busca de una soga blanca.Usando la soga, los vecinos ataron los pies y manos del individuo, inmovilizándolo por completo. Luego, lo levantaron y lo introdujeron en la caja de la camioneta policial. El momento fue registrado desde distintos ángulos por personas presentes en la escena.El video muestra cómo el individuo fue arrojado a la caja de la camioneta de manera abrupta, impactando con fuerza contra el suelo del vehículo. Aunque el procedimiento es llamativo y no convencional, refleja la frustración y enojo de los vecinos ante la delincuencia en la zona.