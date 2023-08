Infantería Urquiza General Manuel Basavilbaso homenajeó a soldados caídos

La Infantería Urquiza General Manuel Basavilbaso realizó actividades y homenajes este fin de semana en Concepción del Uruguay.En el cementerio local hicieron una ofrenda floral al General Manuel Galarza y visitaron el panteón de la familia Urquiza. También realizaron guardia de honor al General Urquiza en el Mausoleo Inmaculada Concepción.En ese marco, uno de sus representantes dialogó cony contó la particular historia del surgimiento de la Infantería.“El que tuvo la idea fue Octavio, mi hijo, que a la edad de cuatro años decide rendir homenaje a soldados caídos cuyos restos descansan en un campo santo donde él llevaba flores. Sin saber, dejaba las flores en una tumba elegida al azar por él”, comentó.En ese sentido, recordó que “un día me dijo: `papi los soldados de Urquiza van a volver´. Yo me reí. Pero al hacer zoom en una de las placas recordatorias nos dimos cuenta que mi hijo le estaba dejando flores a uno de los altos mandos, el comandante Cardena”.A partir de ahí “es que nosotros decidimos homenajear a esos soldados, tomando en cuenta que mi hijo fue el nexo para que hagamos lo que hoy estamos haciendo”.Comenzaron a investigar sobre la historia y conformaron un grupo. “Formamos la Infantería Urquiza, que está al mando del General Manuel Basavilbaso, quien era amigo íntimo del General y padrino de bodas de Urquiza”, contó.Respecto al traje que utilizan, explicó: “Tenemos réplicas originales de la pistola y el fusil, también la bayoneta y todo el atuendo de época. Hacer el mío me llevó seis meses, porque tenía que tener la medida exacta. Acá no hay máquinas ni torno para hacerlo, se trabaja con moladora y soldadora. Ahora estoy haciendo tres cada 15 días”.