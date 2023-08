Domingo agradable y con sol en Paraná: la temperatura llegaría a los 18º C

¿Cómo arrancará la semana?

. En Diamante habrá temperaturas similares, estimó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).En el resto de la provincia se estiman temperaturas más bajas y un viento frío predominante del sector este. En Concordia, Federal y Federación la máxima estará en 17º C y la mínima llegará hasta los cinco grados en la mañana. El cielo también estará despejado durante toda la jornada.En última instancia, para la zona de Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú, Colón y Concepción del Uruguay se estima que las temperaturas bajas predominarán. Durante la madrugada se espera 3º C y a la tarde no se espera que supere los 17 grados.Desde el lunes en adelante, se espera que las temperaturas incrementen y se instalen temperaturas “primaverales” con picos de 25 grados para el miércoles. La máxima no bajará de los 22 grados desde el lunes. Además, el SMN no estima lluvias en el corto plazo.