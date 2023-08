Éxodo uruguayo en Gualeguaychú: por el tipo de cambio, en qué gastan y cuánto

Desde el jueves a la noche, y acentuado durante la mañana del viernes,. Debido a que el 28 de agosto es feriado en el vecino país, muchos aprovecharon para tomarse el fin de semana largo en Gualeguaychú y aprovechar la, que se incrementó aún más luego de la última devaluación post elecciones PASO.el trabajo de la Aduana en la frontera con Fray Bentos fue incesante, y se registraron horas de demoras para poder cruzar debido a la enorme cantidad de uruguayos que quieren ingresar a Gualeguaychú. Por momentos, se registraron hasta 8 kilómetros de fila para poder realizar los trámites fronterizos y cruzar al lado argentino. En total,Y más específicamente en el centro de Gualeguaychú se registraron. En una casa de cambio, el trabajo fue permanente y miles de uruguayos pasaron a lo largo de la jornada.Además, hubo reservas colmadas en hoteles y también una enorme concurrencia en las termas, debido a que muchos aprovecharon el fin de semana largo en Uruguay para disfrutar de los atractivos turísticos de la localidad entrerriana.Ya es una postal muy característica del centro de la ciudad durante el último año: turistas uruguayos con el termo bajo el brazo entrando y saliendo de diferentes locales céntricos o haciendo fila en las casas de cambio, pero este fin de semana esto se maximizó al extremo.Lo cierto es que el, no es algo nuevo. Pero la magnitud en el promedio de gastos de cada persona que elige cruzar la frontera para gastar en nuestra ciudad, no deja de sorprender.entre los que se encuentran: indumentaria y calzado, combustible, productos de higiene personal, cosmética, perfumería, mercadería, medicamentos e incluso diferentes servicios como peluquería, mecánica de autos y salud. Sin embargo, este fin de semana todo parece haberse volcado un poco más al esparcimiento, donde la gastronomía y los atractivos turísticos tuvieron un extra de trabajo que, por supuesto, fue bienvenido por el sector.. Ellos vienen receta en mano y se los asesora sobre los lentes más convenientes y se pacta la entrega para más adelante. Ellos vienen, encargan los anteojos y después yo me comunico cuando ya están listos y los vienen a buscar”, remarcó el comerciante.Otra categoría de productos muy buscada en la ciudad es la de, el dueño de un reconocido local de ropa contó que, en su negocio,. Lo cierto es que la indumentaria no es el unicornio de la situación cambiaria de la ciudad, sino más bien uno más entre todos los productos y servicios que se consiguen o brindan en la ciudad. “Los alimentos, las bebidas alcohólicas, los medicamentos, el combustible, los productos de higiene personal son los que más les convienen”, remarcó el comerciante.“Cuando cobran gastan gran parte del sueldo acá, es importante el gasto que hacen”. En este sentido,Por otra parte,, ya que los turistas uruguayos pueden darse el gusto de comer una parrillada a un precio muy accesible para ellos, “privilegio” que confiesan muchos no pueden darse en su país.“Las expectativas son altísimas y hay mucho ingreso por el Puente Internacional. La hotelería está bastante completa y hay gente pidiendo hotel, así que va a estar buenísimo”, informó ael empresario gastronómico Agustín Rosado.“Siempre que sea fin de semana largo es algo bueno. Sin embargo, el pasado fue muy tranquilo por el tema de las post elecciones y la devaluación que se dio. Cualquier fin de semana corto o largo de 3 o 4 días al sector le acomoda el mes, todos están esperando estos fines de semana así. Se reactiva mucho más la actividad, aún más todavía. Por supuesto que estamos todos esperando cuando llegan estos fines de semana, por ejemplo en septiembre no hay ningún fin de semana”, amplió.Por los resultados obtenidos tan sólo el viernes, primer día del fin de semana largo uruguayo, y los días que están por venir, es que se festeja la llegada de los uruguayos a Gualeguaychú, sobre todo porque este es el último feriado tanto en Argentina y Uruguay, y hasta octubre no volverá a haber más de dos días libres. Aun así, se espera que el mes que viene continúe el movimiento del otro lado de la frontera, aunque no con tanta intensidad como este.“Septiembre, a pesar de no tener ningún feriado, no va a ser tan complejo porque con los uruguayos estamos pasando una temporada baja atípica. Es el segundo año que más o menos vamos a ir trabajando relativamente bien, algunos más algunos menos, pero se siente mucho la crisis porque argentinos vienen poco, está todo muy quieto en ese sentido. Pero gracias a los uruguayos, más o menos los fines de semana se mantiene la actividad del sector, y ahí está el punto. El tema es que si no estuvieran los uruguayos estaríamos en una situación bastante compleja”, concluyó el empresario gastronómico.