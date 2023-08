Felipe cumplió 103 años: festejó con guitarreada y baile entre amigos

Felipe “Barullo” Martínez cumplió 103 años y lo festejó bailando junto sus amigos.En diálogo con, expresó que “gracias a Dios ando bien de salud y más cuando estoy rodeado por este grupo de amigos. Esto fue una sorpresa. Ahora voy a probar la buseca que me hicieron”.“A mí me gusta hacer de todo, todo siempre con respeto y honradez. Tengo muchos amigos, son parte de mi sangre y los quiero mucho”, dijo.Contó que “en mi vida he trabajado de todo. Me jubilé en la parte municipal. Trabajé 32 años ahí. Nací en María Grande en 1920. Me vine a vivir a Paraná en 1943, después de que salí del servicio militar. Me hice de novio y me casé en 1944. Tuve cinco hijos y ocho nietos. Tengo también ocho bisnietos”.“Ahora vivo solo porque hace ocho meses perdí a mi hija, que era mi gran compañera”, dijo y señaló que “trabajé toda la vida, ahora me levanto temprano, riego las plantas y tomo mate. Me gusta madrugar”.Irupé Rodríguez, contó que “yo lo llamo todas las mañanas para preguntarle cómo anda, si va a salir que se abrigue, le pregunto si necesita algo. Él me dice que ahora soy como su mamá. Decidimos darle una sorpresa, prepararle una rica comida y cosas dulces”.“Nos juntamos a guitarrear, bailar y comer un poco”, agregó.