Se observa un aumento de las alergias respiratorias: a que se debe

Con los cambios bruscos de temperatura y a menos de un mes de la llegada de la primavera, profesionales de la salud evidencian un aumento en las consultas por casos de alergias y enfermedades respiratorias.Cabe destacar que las alergias se originan en el sistema inmunitario, cuya función habitual es la de defensa. En las personas alérgicas, el sistema inmunitario confunde una sustancia inofensiva con un agente invasor y aparecen las reacciones alérgicas con sus dos fases, inmediata y tardía.Al respecto, el neumólogo, Luis Larrateguy, informó a Elonce que “las alergias generan congestión, agua en la nariz y a veces puede derivar en un asma bronquial”. Y aclaró que los desencadenantes de estas reacciones son los alérgenos.Debido a los cambios bruscos de clima, la polinización comienza antes y termina más tardíamente. se prolonga y los pólenes abundan en el aire, permanecen más tiempo en la atmósfera. En esta época del año los días son más ventosos, esto hace que los pólenes caigan al suelo, se rompan por choque osmótico y se liberan sustancias bioactivas. Entre estas sustancias se encuentran azúcares, lípidos y hormonas que se unen a las células inmunitarias, que responden en las personas alérgicas con síntomas más agresivos.Por otro lado, Larrateguy, señaló que “las enfermedades respiratorias son de las más frecuentes del ser humano, no solo as inflecciosas si no también el EPOC, ASMA”En este sentido, destacó que “las enfermedades infecciosas se mantuvieron como en todos los inviernos y hubo tres o cuatro tipos: las bacterianas, como la neumonía; los cuadros respiratorios como la gripe, resfríos comunes y el coronavirus, que todavía sigue circulando”.Y agregó: “El covid deja un cuadro tos seca y recurrente que dura unos dos meses. No es el cuadro que se vio al principio de la pandemia donde era grave. La vacuna fue muy efectiva y logra que la enfermedad no sea tan severa”Además, “hay casos que tienen enfermedades crónicas que se ven infectados por el covid y deben tratarse estaos cuadros con corticoides”.“Quien está enfermo no debe ir a trabajar o la escuela. Además, se deben ventilar los ambientes y mantener el lavado de manos”, dijo al sumar que es muy importante no fumar cigarrillos porque eso disminuye las defensas”