La exótica fruta que vale 100 dólares cada una y ya es cultivada en Corrientes

Batatas púrpuras

Cotizada en dólares y "milagrosa": la fruta exótica que ya se consigue en Corrientes. "En Corrientes tenemos el clima para hacer todo tipo de frutales, esto podría ser un polo de frutales tropicales y subtropicales para exportar. En el vivero tenemos el fruto del milagro, que en promedio vale cerca de 100 dólares cada fruta", dijo el viverista Juan Víctor Sánchez."Es una fruta que te cambia el paladar. Parece una aceituna chiquita, y después de consumirla y hasta dos horas después, todo es dulce, tiene una proteína que se llama miraculina, la cual se te pega a las papilas y sella a las que reciben el gusto de los alimentos ácidos. Envía otra señal al cerebro diciendo que todo es dulce", detalló Sánchez.Explicaron que se trata de una especie de origen africano.Para el viverista correntino, el clima de esta provincia es incluso mejor que el de Brasil para cultivar este tipo de frutos exóticos, por lo que tiene en mente la perspectiva de aumentar su producción para exportarla."Es carísima a nivel internacional pero también la planta es lenta en crecer. La estamos propagando para intentar exportar algún día. En Corrientes, hay cultivadas cerca de 50 plantas", aseguró Sánchez.La variedad púrpura de las batatas es rara para la región nordeste de la Argentina y es otra novedad en este vivero. De acuerdo con Sánchez, en estas provincias no se la encuentra debido a que la planta rinde menos."Es muchísimo más nutritiva porque tiene antioxidantes y pigmentos, pero en kilos se saca menos por hectárea cultivada, entonces a los productores no les conviene", aseguró el viverista.En países como Australia es más común la variedad púrpura. La variedad que sí es más común en el Nordeste de Argentina es la batata morada. "Tiene diferencias porque la púrpura tiene muchos pigmentos, parece una mezcla de remolacha y batatas. Aunque la batata púrpura sea mejor para nuestro cuerpo, el interés del productor y en general de la gente es pagar menos", dijo Sánchez.El vivero "El Guapurú" está ubicado en la calle Las cuevas y avenida Maipú, en la ciudad de Corrientes. Sánchez agregó que tiene 36 años y que colecciona plantas desde los 8: "Tengo cerca de 600 especies y a la venta sólo están cerca de 100; conforme van creciendo y multiplicándose las pongo a la venta"."Como no tenía espacio fui regalando las plantas que crecían a mis amigos y familiares entre Corrientes, Chaco y Misiones. En 2019 compramos con mi familia un pequeño lote en Paso de la Patria para llevar más árboles allá", detalló Sánchez a