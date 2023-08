El mito que rodea a la construcción del edificio del Correo de San Salvador

El edificio de la Oficina de Correos y Telégrafos de San Salvador fue inaugurado en junio de 1940. Sus características constructivas lo convierten en un edificio patrimonial único y que ha desatado uno de los mitos urbanos más curiosos.Según el relato popular, el edificio de características antisísmicas y de proporciones asombrosas para la época, estaba originalmente destinado a San Salvador de Jujuy, y por una confusión con el nombre se construyó en esa localidad entrerriana.recorrió las instalaciones, en el marco del micro, para dar cuenta del mito popular que se ha transmitido de generación en generación.“El edificio de Correos y Telégrafos de Nación se construyó entre 1937 y 1940; fue gestionado por el diputado de Colón, Morrogh Bernard, y posee características que lo hacen especial por la zona en la que estamos. Es un edificio de construcción antisísmica y de dimensiones muy desproporcionadas para la época de la que hablamos, fines de la década del ´30, cuando San Salvador era una ciudad incipiente, no tenía más de 1.500 habitantes, no había ninguna calle asfaltada, ningún edificio de importancia que supere las dos plantas porque eran todos ranchos e incluso la construcción de la municipalidad era muy simple”, explicó ael concejal Matías Rodríguez.El edil, motivado a conocer la historia de su localidad, indicó que “el edificio fue inaugurado el 25 de junio de 1940 con características antisísmicas, estacionamiento privado, cocheras, una casa para el jefe del Correo con escaleras de mármol, mobiliario y otras cuestiones como para una ciudad de más de 100 mil habitantes”.En ese sentido, dio cuenta de la historia que indica que el edificio del Correo de San Salvador, en realidad, estaba destinado a otra ciudad argentina, con el mismo nombre.“El mito popular indica que, o el diputado era muy bueno gestionando, o se equivocaron de ciudad; es una leyenda urbana que se transmitió a lo largo de las distintas generaciones con la particularidad de que el nombre de San Salvador coindice con el de otra ciudad que sí está en una zona de montañas, que es San Salvador de Jujuy”, sostuvo Rodríguez.Y agregó: “Las comunicaciones, en esa época, no eran tan inmediatas como ahora y pudo haber pasado que los planos de un Correo para San Salvador de Jujuy terminaran construyéndose en San Salvador, en la provincia de Entre Ríos”. “La igualdad de ambos nombres pudo haber contribuido a esta característica”, mencionó al respecto.De hecho, sumó: “Es un edificio sumamente desproporcionado en relación a otras ciudades cabeceras porque, en ese momento, San Salvador se debatía entre los departamentos Colón, Concordia y Villaguay, y en ninguna de esas localidades hay un edificio de estas características”.