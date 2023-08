Fútbol femenino: su acelerado crecimiento y el lento avance de la igualdad

Benke: "Lo que hoy peleamos nosotras es también para un futuro cercano, para las generaciones que nos siguen"

Carolina Benke

Tortul: "El fútbol es fútbol, no tiene un género que lo identifique"

Pamela Tortul

La opinión de los panelistas

Un año después de la 14º Copa Mundial de fútbol, recién en 1991, se realizó el primer torneo Mundial de fútbol femenino en China. Desde aquel hito, hasta la actualidad, el avance del fútbol femenino, en cuanto a igualdad, es muy lento. Sin embargo, el interés en practicarlo, es enorme. Y las diferencias con el masculino, son muy notorias.Pese a las dificultades, el fútbol femenino se abre camino y crece a pasos agigantados. En diferentes lugares, modalidades, divisiones y categorías, se multiplican los equipos y también, comienzan a verse los logros deportivos.Pero, al mismo tiempo, crece la demanda de ampliar los ámbitos para que las mujeres se sumen al deporte.Mientras el profesionalismo aprende a caminar, el fútbol femenino amateur, es un fenómeno impresionante. Por ejemplo, en una de las Ligas amateurs de Paraná, participan 74 equipos y cada fin de semana, más de 1800 jugadoras llegan a las canchas del sur de la capital entrerriana.Por su parte, el Futsal Femenino, tiene su gran expansión con 18 equipos en tres divisiones, y la Selección Femenina paranaense, se consagró campeona nacional en 2022.Otro ejemplo de la enorme expansión del fútbol femenino, también se plasmó en agosto del año pasado, en el fútbol chacarero. En los casi 70 años de vida, de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña, por primera vez en 2022, se disputaron partidos oficiales de fútbol femenino, en un torneo del que participaron 18 equipos.Una muestra de lo que es una gran conquista, pero también del lento avance, es la Liga Paranaense Femenina. Algunos problemas que enfrentan las chicas, son los horarios disponibles para sus entrenamientos, como también, la hora de los partidos. Incluso, ha habido fuertes reclamos por esos temas y esa disputa, ha trascendido en los medios.Sin embargo, la Liga paranaense femenina también crece y ya cuenta 19 clubes en la Primera División. También, hay un Torneo Entrerriano, donde participan equipos de la provincia.A la par del crecimiento, de los lauros y de los avances del fútbol femenino, también resalta, claramente, que hay mucho camino por recorrer. Deplorables hechos que sufren las jugadoras, se ha difundido en medios del país.Por ejemplo, cuando las futbolistas del club Argentino de Rosario, renunciaron a seguir en el Torneo de Primera B de AFA, por la falta del pago de viáticos y el maltrato al que las sometió la dirigencia."Si quieren seguir jugando, pónganse unas calzas y vayan a buscar sponsor", es lo que un directivo les dijo a varias jugadoras.Para graficar esa lucha, se puede citar a una de las máximas exponentes de la Selección Argentina Femenina: “Nos hemos enfrentado a muchas discriminaciones, abuso de poder y demás. Creo que esa lucha de la mujer argentina, es el legado que tratamos de dejar”, afirmó la delantera y símbolo de la Selección Femenina, Estefanía Banini.Ellas, son conscientes de que falta mucho para estar cerca de los beneficios con los que cuentan los varones, por ejemplo, la infraestructura, la formación a temprana edad, que tengan grandes profesionales y en cuanto a derechos. Mientras tanto, dentro y fuera de la cancha, la lucha por la igualdad continúa.El tema fue debatido en, programa que se emite pormartes y jueves a las 21.30 hs.es Profesora de Educación Física y fundadora de Arenas Fútbol Club, el primer club de fútbol femenino de la ciudad de Paraná.“Estamos en pleno siglo XXI pero falta. Así y todo se ha venido trabajando y también depende mucho de las redes, el animarnos a mostrarnos, a hablar, a salir a golpear puertas y demás. Eso contagia y un montón.Todo lo que nosotras estamos haciendo hoy, ellas el día de mañana no lo van a tener que vivir”, comentó.Expresó que “, porque eligen practicar fútbol, porque lo aman, porque lo apasionan y lo tomen como una etapa más dentro de su andar, de su recorrido”.No obstante, remarcó que “hay muchas cuestiones que se siguen trabajando y puliendo. No solo depende de nosotras, sino de los medios de comunicación, de las familias que acompañan, de los dirigentes, de las grandes instituciones que abarcan a la mujer y al fútbol femenino”.Contó que “cuando éramos chicas teníamos que jugar y practicar el deporte a escondidas o por fuera del ámbito por el cual se movía nuestra familia, nuestra escuela y demás”.Por otra parte, comentó que “”.Sobre su experiencia personal y cómo comenzó a jugar fútbol, aseguró: “lo hago desde que tengo memoria, pero oficialmente en el Club Aufi con mis hermanos, jugando con varones”.”, agregó.“El Mundial fue histórico, marcó un hito a nivel universal”, consideró.es Abogada y capitana de Club San Benito. “El año pasado la idea fue que nuestras categorías puedan ir a ver a sus primeras divisiones y que nosotras tuviéramos un horario medianamente decente para poder jugar, en el cual la familia pudiera acompañar. La primera jugaba a las 9, a las 11 o 13”, comentó.“Cuando fui con el reclamo me sancionaron, me dieron dos meses de suspensión y después me lo rebajaron a uno. Fue porque dije que había sufrido violencia, en mi interpretación”, explicó.Por otra parte, señaló que “más allá de la remuneración, seguimos siendo un deporte amateur y hay muchas cuestiones detrás que van más allá de que si en una liga, como Paraná Campaña, pagan o no pagan. En algunos casos a algunas les pagan viáticos y demás.”.“Para mí la igualdad viene por uno mismo en no ponerse en una condición de desigualdad.”, indicó.Recordó que “a partir del reclamo de Maca Sánchez se semiprofesionalizó el fútbol. No podemos hablar de un fútbol profesional en Argentina porque el fútbol va a cambiar para las mujeres el día que estén bien pagas.”.. Son las chicas de tu club, las chicas que te representan, que te ponen en primera plana. Es necesario el apoyo de los medios porque la gente no va a ir a una cancha si no sabe que se está jugando un partido”, dijo.Respecto a cómo se inició en el fútbol, señaló: “comencé de grande, cuando me recibí, como a los 27 años. Antes había hecho todos deportes individuales”.“A las chicas siempre les digo que el cómo vamos a llevar adelante la lucha, el cómo vamos a crecer, depende netamente de nosotras mismas”, agregó.”, dijo.Sobre la inclusión de personas trans dentro del fútbol femenino, dijo que “en nuestra liga tenemos varias chicas que están jugando. Hay gente que te dice que por qué no se arman una liga, pero no conocen su historia, el trasfondo, que son chicas que la pasan muy mal, que tiene una expectativa de vida muy corta, que en el único lugar que se sienten incluidas es en este grupo. La diferencia física está, no es algo que podamos negar, es biológico”.Finalmente, opinó que “”., opinó que “creo que la igualdad va a comenzar cuando en las escuelas primarias se empiece a dar fútbol a las niñas y que sea algo normado, que forme parte de esa naturalidad que se necesita. Es real que los niños y niñas juegan entre todos sin problemas cuando son pequeños, pero es real también que cuando nace un niño generalmente le llevan una pelota de regalo y a las mujeres no. Ahora lo estamos logrando, pero antes no pasaba”., dijo que “hay que destacar que Las Murciélagas se consagraron campeonas del mundo. Es el seleccionado argentino femenino de fútbol para ciegas., resaltó que “creo que todavía debe llamarse fútbol femenino, porque es una lucha. El movimiento político de los últimos años es justamente el feminismo. No lo logró nadie más que las mujeres. Ese laburo debe seguir refrendado. Es un deporte muy machista, probablemente el más machista en el país y en el mundo”., indicó que “cuando se inician en el deporte, niñas y niños juegan juntos. Esa carga de prejuicios y mandatos y demás arranca después. Las mujeres nos estamos metiendo en los clubes, en muchas disciplinas. Vamos a ir progresando”., dijo que "con la irrupción de los movimientos feministas se da como corolario el impulso del fútbol. Entiendo que la ola feminista ha ayudado a que la mujer se empodere y el deporte tenga mayor trascendencia"., manifestó que “pasa mucho que a los árbitros no se les puede decir nada durante los partidos. A mí me dieron 20 fechas de suspensión porque salivé a la orilla de la cancha. Hicimos un informe, el otro equipo confirmó que yo no hice nada. Con eso me sacaron las fechas. Los varones van, pechan, dicen unos palabrones, pero uno dice A y afuera”., dijo que "creo que este proceso se está dando de forma lenta y aún las mujeres tienen mucho espacio por ganar. Noto que hay barreras que aún no se pueden romper. La dirigencia deportiva es casi toda de hombres. Patronato, que es el club que representa a la provincia, no tiene fútbol femenino. Hay contradicciones”.