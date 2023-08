Ley de Alquiler: “La hicieron para todo el territorio pensando en otra economía"

La Ley de Alquileres que ya tuvo media sanción en la Cámara de Diputados para su reforma, apunta a disminuir el plazo de duración de los contratos y una actualización de precios cada cuatro meses. En ese sentido, María Paula Armándola, titular del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios, y Francisco Garcilazo, representante en Entre Ríos de la Unión Argentina de Inquilinos, pasaron por, programa que se emite por, y brindaron sus análisis sobre las alternativas que discute el Congreso.Además, agregó: "No hemos tenido ninguna denuncia en particular, de hecho, articulamos con inquilinos agrupados. La mayoría de las problemáticas es con gente que trabaja por fuera de las inmobiliarias que es donde suceden estas cuestiones de abuso en la redacción de contratos, y también, por una cuestión de desconocimiento de que la Ley Madre nunca puede ser modificada por un contrato entre partes".Asimismo, indicó: "Hay varios motivos por los que se disminuye la oferta habitacional de alquileres. En Paraná, por ejemplo, la pandemia paró los desarrollos privados donde hubo muchos desarrolladores que no pudieron remontar esa situación. Hoy tendríamos que tener el ingreso de esas propiedades que estaba produciendo esa persona que se fundió por un contexto"."Otra cuestión de lo relacionado a los 36 meses es que el contrato tiene costo de ingreso para el alquiler, los impuestos que se pagan a ATER y el alquiler por adelantado. Los honorarios de los corredores inmobiliarios se empezaron a financiar en el tiempo, sin intereses ni nada, ya que se pagan en cuotas. Hay que dar un acceso a esa situación ya que defendemos tanto al inquilino como al propietario", añadió.A su vez, comentó: "La AFIP sacó hace más de un año de que el inquilino tiene la posibilidad de registrar el contrato hasta seis meses de vencido el contrato".Por otra parte, contó: "No hay tanta migración de bienes que se alquilaban para habitacional a temporario. Eso sucede en la costa del Uruguay de la provincia de Entre Rios, ya que hay mayor rentabilidad y menor riesgo"."La situación es salarial, donde los precios son en dólares y los salarios en pesos. Lo que pasa con muchos alquileres es que nos encontramos con cartel de 'Venta', pero detrás hay un alquiler", indicó.Al respecto, acotó: "Lo que sucede hoy es que la ley más o menos acomodó esta situación, pero hay que seguir debatiéndola, sin sacar los tres años mínimo de alquiler, ni tampoco el reajuste anual".Sin embargo, aseguró: "Sabemos que, a nivel nacional antes de la situación de estos últimos años de pandemia, estábamos con más de 9 millones de personas alquilando y en la actualidad aumentó. Lo que pasa es que hay muchos alquileres no registrados y el mensaje nuestro es que vayan al Colegio o a la Asociación para anotarse y saber quiénes son"."Los inquilinos necesitamos que la ley se profundice y se le agreguen artículos, así como también que se cumplan todos los articulados", finalizó.