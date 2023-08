“El Congreso trabaja para las cámaras inmobiliarias”, dicen Inquilinos Agrupados

Economía Los puntos clave del proyecto de Ley de Alquileres que se aprobó en Diputados

Este miércoles la oposición le dio media sanción a un proyecto de reforma de la Ley de Alquileres que, entre sus puntos más destacados, estipula volver a los contratos de dos años de duración con actualizaciones cada cuatro meses según un índice o una combinación de índices acordados entre propietarios e inquilinos.Mauricio Lertora, de Inquilinos Agrupados Entre Ríos, salió con los tapones de punta contra la iniciativa y sostuvo que “a diferencia de la actual ley -que fue producto de un amplio consenso y contó con la participación de todos los actores involucrados- esta modificación fue totalmente inconsulta”.Tras mencionar los principales artículos determinados por la reforma, aseveró: “Todo, absolutamente todo nos perjudica” y advirtió sobre el riesgo de que los aumentos cuatrimestrales sean acumulativos.“A ellos les sirve este caos, nos están usando a los inquilinos para su campaña electoral”, enfatizó.Lertora señaló aque “este Gobierno nacional hizo muy poco en materia de acceso a la vivienda. Ni siquiera se ocupó por hacer cumplir la ley actual de Alquileres, que no está reglamentada. Tampoco hubo un órgano de control para determinar si las inmobiliarias cumplían o no con la norma”.También consideró que “el PJ estuvo bastante pasivo ante toda esta situación” y expresó su preocupación por el escenario actual: “No se sabe quién es el Presidente, ni dónde está la Vicepresidenta. Hay saqueos, inflación imparable. Este gobierno ya está claramente en retirada, plantó bandera blanca, no hay Ejecutivo, el oficialismo en el Congreso de la Nación no aparece y la oposición arma una sesión para tratar lo que quiere y la gana”.Finalmente, el referente de Inquilinos Agrupados indicó que espera que en el Senado se los convoque para debatir la norma y que no se trate nada “a las apuradas”."El mercado inmobiliario ha logrado que el Estado esté completamente de rodillas frente a su voluntad", sostuvo por su parte Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados, en diálogo con Página/12.Para el referente, más allá de que el proyecto pueda ser modificado en el Senado, hay un "clima político que permitió esta votación y que va a permitir que después vengan por los derechos de los trabajadores y los jubilados. Hay un consenso conservador que viene a representar al poder económico y hoy se vio en el Congreso Nacional".Por otra parte, señaló que es probable que ni siquiera se cumpla con una eventual modificación de la ley. Ya que, dijo, "no hubo campañas de difusión durante estos años, ni un sólo control". En este sentido, esto explica para Muñoz el resultado electoral, que refleja el accionar de oficialismo y oposición. "Las declaraciones de los funcionarios siempre fueron ambiguas. En cambio, la oposición sabe bien a quién representa y no tiene tapujos en hablar en nombre de esos intereses", aseguró."Lo importante es entender el proceso por el cual se llega a esta situación. Apenas se votó la ley empezó una campaña feroz y también las amenazas del mercado que decían que no iba a haber viviendas en alquiler y que la ley sería perjudicial para los inquilinos. El final de toda esa campaña es una modificación a la ley en función sólo de los intereses del mercado inmobiliario para que puedan fijar los precios que se les antoje, aumentos mucho mayores a los que hay hoy con una actualización cada cuatro meses que va a generar un golpe enorme a los salarios", afirmó Muñoz.