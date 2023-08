Automovilista que chocó y mató a perrita de bomberos pidió disculpas

“Pichila”, la perrita que durante años acompañó al Cuartel de Bomberos de Concepción del Uruguay, murió en la noche del miércoles luego de ser atropellada por un camioneta cuyo conductor no se detuvo para asistir al animal o ver qué había ocurrido.El hecho causó mucha tristeza en el cuerpo de bomberos ya que la perrita era muy querida por todos y pedían datos para tratar de localizar al conductor de la camioneta Saveiro, color blanca.Finalmente, en horas de la mañana de este jueves, el hombre se presentó en el cuartel. Se comunicó con el Jefe de Bomberos Voluntarios Concepción del Uruguay, Comandante Carlos Nosalevich, pidió disculpas por lo sucedido y se puso a disposición.Sobre el incidente que le costó la vida a Pichila, “manifestó que iba con la música fuerte y no sintió el golpe, pensando que no la había golpeado. Se siente mal, ya que también tiene mascotas y no sabía cómo disculpase por lo sucedido”, informaron desde bomberos.

Anoche a las 22:57 horas una camioneta de color blanco chocó a nuestra mascota "Pichila".

El/la conductor/a de esta camioneta NO detuvo su marcha y continuó su camino sin importarle nada ? Publicado por Bomberos Voluntarios Concepcion del Uruguay en Jueves, 24 de agosto de 2023