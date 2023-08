Padre de la niña que murió en vuelco: "Me sacó el auto y se fue a la cancha"

Los Villegas Sardina son de Tarija, Bolivia, pero viven en la provincia de Córdoba. Este martes, una tragedia los sacudió: su hija de 12 años se subió al auto y quiso ir manejando hasta un club de fútbol, adonde tenían que buscar a uno de sus hermanitos. En un camino de tierra chocó con un poste, volcó y la chiquita murió.Américo Villegas (38), papá de Natalí, habló con El Doce TV y contó que ese día había ido a un centro de salud con su esposa y su bebé, donde tenían turno con un pediatra."Les dije a mis hijos que se alisten y me esperen. Fue al dispensario con mi bebé de un mes, tenía turno, fui en el otro auto", relató el hombre, que pertenece a una familia de quinteros bolivianos.Como tardaban en regresar, Natalí, que solía manejar dentro del predio donde vivía, decidió subirse al Renault Sandero y manejar hasta el Club Deportivo Banfield, ubicado a diez cuadras, para llevar a sus dos hermanitos a jugar a la pelota.A 700 metros de su casa, en el Camino Santa Bárbara, situado en las afueras de la ciudad de Córdoba, el vehículo derrapó, chocó contra un poste de luz y volcó: la nena que manejaba murió en el lugar. El resto de los ocupantes, de 10, 6 y 5 años, solo sufrió algunos golpes."Cuando estoy en el dispensario, esperando a mi señora ahí afuera, me llaman con el teléfono de mi hija, avisando que había tenido un accidente", afirmó Villegas.Según indicó, "en ningún momento le dije 'andate en el auto', porque ella nunca sacó el auto" para conducirlo fuera de la casa, en el barrio Villa Posse. Y precisó que ella "manejaba" cuando lo lavaba, "pero en la calle no"."Me sacó el auto calladita y se fue a la cancha", precisó el hombre, quien admitió que "es muy duro" afrontar lo que ocurrió para toda la familia.Desde el club contaron a Clarín que el miércoles se suspendieron las prácticas de fútbol y en los partidos oficiales del fin de semana próximo se va a realizar un minuto de silencio."Ellos vinieron al club ese día y como se había jugado el lunes feriado una fecha de la liga, se les había dado descanso. Y aparentemente ellos no prestaron atención. Se les avisó que no se entrenaba, pero tampoco vieron el mensaje que se puso en los grupos con la información. Y el accidente ocurrió cuando ellos volvían a su casa porque en el club no había nadie", aclararon.El caso es investigado por la fiscalía de turno, que ahora deberá determinar las responsabilidades penales y civiles de lo ocurrido.