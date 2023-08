Video: se incendió departamento y una mujer se colgó de un cable para bajar

? Feroz incendio en #Monserrat



Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires combatieron esta mañana un incendio en el segundo piso de un edificio del barrio de San Nicolás, donde personal del SAME rescató a una mujer de 65 años en grave estado con quemaduras en gran parte de su cuerpo y traumatismo de cráneo, mientras se trabaja en la evacuación de edificios linderos por precaución, según informaron fuentes policiales y médicas.El foco ígneo se desató en el segundo piso de un edificio de tres plantas, ubicado en la esquina de las calles Bartolomé Mitre y Libertad, donde arribó también personal de Policía y del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).Una mujer de 65 años se colgó de un cable para escapar del fuego hacia la calle desde el departamento siniestrado y fue rescatada con el 70% de su cuerpo quemado, según el director del SAME, Alberto Crescenti."El incendio ocurrió en un segundo piso, y Bomberos recataron a mujer de 65 años con el 70 por ciento de su cuerpo quemado, traumatismo de cráneo, en un estado grave, y la trasladamos al Hospital Ramos Mejía. Aparentemente no habría más moradores en la vivienda y el fuego está prácticamente controlado, solo hay humo", añadió Crescenti a la señal de televisión TN.El titular del SAME explicó que hay seis habitaciones quemadas y se desconoce que uso se le daba a las instalaciones del inmueble.En tanto, sostuvo que se investigarán las causas del siniestro, cuya advertencia llegó a través de un llamado al número de emergencia 911 que alertó por una explosión y fuego.Por su parte, personal del SAME y Bomberos trabajan en la evacuación de los edificios linderos, donde las llamas no lograron llegar.