Las cuentas de Google inactivas serán eliminadas por cuestiones de seguridad

Google anunció que comenzará a eliminar todas las cuentas que lleven dos años inactivas desde el 1 de diciembre, por lo que aquellos usuarios con cuentas que no han sido utilizadas durante ese período de tiempo perderán la posibilidad de acceder a estas y a la información que contengan.



Esta medida ya se había anticipado en mayo, cuando Google explicó que las cuentas que permanecen sin ser utilizadas durante mucho tiempo son las más expuestas a ciberataques, puesto que probablemente los propietarios no tienen activada la verificación en dos pasos.



Excepciones a la eliminación de cuentas



"Este cambio se aplicará a cualquier cuenta de Google inactiva; es decir, una cuenta que lleve dos años sin utilizarse o sin que se haya iniciado sesión en ella", indicaron desde la compañía.



Sin embargo, esta medida tendrá algunas excepciones, puesto que según aclararon no afectará a aquellas cuentas que pertenezcan a empresas o instituciones educativas.



Tampoco eliminará aquellas cuentas inactivas "con canales, videos o comentarios de YouTube", ni las que tengan una tarjeta regalo con saldo o una aplicación publicada en una tienda de apps como Play Store.



Cómo evitar que borren mi cuenta de Google



Para quienes no quieran perder el acceso a una cuenta de forma permanente, la empresa aconsejó iniciar sesión al menos una vez cada dos años, ya que de esta forma se considerará activa.



Una vez iniciada la sesión, indica que acciones como leer o enviar un correo electrónico, usar Google Drive, ver un video de YouTube, compartir una foto, descargar una aplicación, realizar una búsqueda en Google o iniciar sesión en un servicio de terceros, ayudan a mantener el estado de "cuenta activa".