Avanza el proyecto para ampliar las licencias parentales y de cuidados

Un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo, Mujeres y Diversidad y de Presupuesto de la Cámara de Diputados emitió dictamen de mayoría que unifica los distintos proyectos de ley elaborados por el Poder Ejecutivo y diferentes bloques sobre la ampliación de licencias para las personas que cuentan con trabajo formal y la creación de las asignaciones parentales igualitarias para las personas con Monotributo o Monotributo Social.El plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo, que preside Vanesa Siley; de Mujeres y Diversidad, a cargo de Mónica Macha; y de Presupuesto y Hacienda, encabezada por Carlos Heller, se reunió hoy pasadas las 17 en el Anexo C de la Cámara baja, donde se informó que se presentaría un dictamen de mayoría (que cuenta con 55 firmas) y dos de minoría presentados por los bloques socialista y de JxC, que presentarán mañana un dictamen propio.Iniciado el debate, la diputada Siley (FdT) informó que según proyecciones del Ministerio de Trabajo, el universo al que beneficiaría la iniciativa contempla a 372.926 personas, de las cuales 303.900 son del sector registrado y el restante del sector de monotributistas y autónomos.A su turno, la diputada Silvia Lospennato (JxC), explicó que no acompañarían la iniciativa del oficialismo, ya que "entendemos que agravará la situación deficitaria del sistema de seguridad social" e informó que mañana presentarían un dictamen propio.De la misma manera, el diputado Enrique Estévez (bloque socialista) informó que presentarían un dictamen propio junto a la diputada Mónica Fein.En tanto, la diputada (PTS-FIT) Myriam Bregman, afirmó que su bloque acompañaría el proyecto de la mayoría con disidencias "para que se pueda avanzar y que pueda llegar al recinto".La encargada de realizar la descripción detallada del proyecto, fue la diputada Marisa Uceda (Fdt) sostuvo que "parecía que había un acuerdo entre todas las fuerzas de la necesidad de avanzar y de visibilizar algo que es un secreto a voces de la desigualdad que existe en el mundo laboral. No sé si fue hasta hace minutos antes de esta comisión, o tal vez en clave electoralista, algunos han olvidado los propios proyectos que han presentado y los propios debates que han dado a lo largo de este trabajo".Se trata de un debate que se inició en junio pasado con el análisis de proyectos sobre el tema, elaborados por diputados de diferentes bancadas.El despacho tomó en cuenta, entre otros, el proyecto enviado en marzo de 2022 por el Poder Ejecutivo denominado SINCA (Sistema Integral de Cuidados con Perspectiva de Género) que propuso elevar de manera progresiva hasta 126 días la licencia por nacimiento de hijos para las madres, mientras que para los padres sube a unos 15 días durante el primer año de la ley y 30 días en el segundo, hasta emparejar a 90 días durante un período de 8 años, a la vez que incluyó aumentos de licencias para personas no gestantes y por adopción.Entre otras cuestiones, el dictamen de mayoría impulsado por el oficialismo, para el que se tuvieron en cuenta además unos 52 proyectos impulsados por diputados del oficialismo y de la oposición, establece por matrimonio o unión convivencial, 12 días corridos; por fallecimiento de cónyuge, conviviente, hijo o hija, hijo o hija afín 10 días; en tanto que por fallecimiento de padre, madre, padre, hermano o hermana, nieta o nieto, 3 días corridos.En tanto, para el cuidado por enfermedad de un miembro del grupo familiar, persona a cargo, se establece un máximo de 20 días por año que podrán ser utilizados en forma continua o discontinua, la cual podrá extenderse hasta 60 días anuales, sin goce de haberes.Para rendir examen en cualquier nivel educativo de la educación formal, se contemplan 2 días corridos por examen, con un máximo de 10 días por año calendario.En tanto, para el cuidado o atención de un miembro del grupo familiar y persona a cargo con discapacidad, el proyecto establece 3 días corridos con un máximo de 15 días por año calendario.En el caso de interrupción del embarazo, la iniciativa contempla 10 días corridos contados a partir del día en que se solicita la licencia, tanto para la persona gestante como para la persona no gestante con la cual hubiera compartido la responsabilidad parental.Asimismo, para la asistencia a entrevistas con fines de adopción, audiencias, encuentros o visitas a un niño, una niña o adolescente que se pretende adoptar, se establecen 2 días corridos con un máximo de 12 días hábiles anuales, desde el inicio de las visitas previas a la tenencia en guarda con fines de adopción y hasta la resolución judicial que ordena su otorgamiento.Por Técnicas de Reproducción Humana Asistida (TRHA), se propone establecer una licencia de 15 días laborables continuos o discontinuos por año calendario como persona gestante, ovodonante o manifestando su voluntad procreacional.En tanto, para situaciones de violencia de género o violencia laboral, se busca establecer una licencia de 15 días hábiles por año calendario, prorrogables por una única vez por otro período igual.