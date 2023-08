¿Subrogación de vientre o ayudar a dar vida?: falta de normativa y amplio debate

Cabrera: “Argentina no permite la postulación, no se permite un banco de receptoras o posibles gestantes”

La Dra. Mercedes Cabrera

Perelstein: “Hay tratamiento psicológico previo al tratamiento, durante el embarazo y posterior”

María José Perelstein, Licenciada en Psicología

Boeykens: la gestación solidaria “abre la puerta para que las posibilidades en Entre Ríos empiecen a ser efectivas”

Marcelo Boeykens, el abogado que intervino en el caso

La opinión de los panelistas

En un caso inédito en la provincia, un juez de familia de la localidad de Gualeguaychú autorizó a una pareja que no puede concebir hijos a acceder a la gestación por subrogación de vientre. Así, por un tratamiento de fertilización asistida, una amiga de la familia llevará en su vientre al hijo de dicha pareja.Ricky Martin, Marley, Luciana Salazar, Ricardo Ford, Florencia de la Ve y Topa son algunos de los casos famosos de personas que en el último tiempo recurrieron a la subrogación de vientre para cumplir con su deseo de maternar o paternar.Si bien en la Argentina es una práctica que aún no está legislada, son cada vez más las parejas o individuos que emprenden el proceso de subrogación y si bien no existen cifras oficiales, afirman que se realizan más de 200 procedimientos por año.¿Es legal alquilar un vientre en nuestro país? La situación es difusa porque si bien no existe una ley que prohíbe o legalice la práctica, hay una trama que complejiza el proceso. Para el artículo 562 del Código Civil, es madre de un niño aquella que lo gesta. Por ese motivo, quienes intentan llevar adelante la gestación subrogada en Argentina deben hacer una presentación judicial para pedir autorización, como hizo la pareja de Gualeguaychú.Especialistas en derechos reproductivos y los nuevos modelos de familia señalan que esta técnica beneficia a distintos grupos de personas que por algún motivo no logran o no pueden gestar, como son mujeres con imposibilidad de llevar adelante un embarazo por diversas patologías que pondrían en riesgo su vida o la del bebé al quedar embarazadas. También mujeres con cáncer, parejas del mismo sexo o personas solteras. Un dato no menor es que la gestación comercial en el extranjero es costosa, lo que también puede atraer a turistas que vengan específicamente a subrogar al país por su valor.En Estados Unidos puede variar entre 150 y 200 mil dólares. En Ucrania, antes de la guerra, el tratamiento salía cerca de 50 mil dólares. En cambio, aquí, los costos de la subrogación solidaria pueden rondar en los 15 a 20 mil. Los especialistas en la cuestión y que ven a la gestación solidaria como un derecho, solicitan que esté en la agenda legislativa para evitar gestantes manipuladas o un aprovechamiento de un estado de necesidad o vulnerabilidad.Algunos piensan que es una barbaridad, ya que la gestante se usa como envoltorio desechable. Ante esta situación, hay quienes consideran que una mujer no es libre de decidir cuando está atada a hacer algo, como subrogar por necesidad. Asimismo, admiten que hay un limbo jurídico cuando se habla de compensación económica para la gestante, porque las líneas se pueden comenzar a desdibujar. Quizás una ley que regule la subrogación altruista dando certezas en marco legal, seguramente pondrá un fin a lo económico. Es importante definir expresamente la cuestión legal. Afirman que es indispensable una ley que detalle si la gestación comercial está habilitada o no. Además, siempre sobrevuela el debate sobre la compensación económica hacia la mujer que alquila su vientre. Es una mujer que se tiene que hacer estudios, que deja de trabajar y seguro tenga que hacer reposo. ¿Está mal que tenga una recompensa?En la actualidad, existen dos proyectos que buscan abordar el tema en su conjunto. Uno de la Diputada Nacional del Frente de Todos por Córdoba, Gabriela Estévez, y otro del diputado Mendocino de la UCR, Julio Cobos. Ambos establecen una serie de requisitos en común para llevar adelante la práctica, como la provisión de seguro médico para la persona gestante, el derecho a que quien nace a través de este método pueda acceder a la información legal concerniente a cómo fue gestado y la penalización a terceros que pretenda lucrar con el método de gestación subrogada. Ambos proyectos hacen hincapié en la exigencia de que las personas solicitantes tengan al menos cinco años de residencia en el país, para evitar el arribo de extranjeros que tenga como fin el proceso de gestación por sustitución.El tema fue debatido en, programa que se emite porlos martes y jueves a las 21.30., comentó que “es una pareja que ha hecho varios intentos de fertilidad hasta que se llegó al diagnóstico de la imposibilidad de gestar con el propio útero de la mujer.Hace más de 10 años que vienen intentando”.”, resaltó y añadió que “es importante el tratamiento médico, pero también psicológico, antes de pasar a lo legal. Hay que hacer un montón de test, tanto a la pareja como a quien va a subrogar”.Indicó que hay un protocolo para llevar adelante estos casos, el cual “aprobó la Sociedad Argentina de Medicina, tanto desde lo médico como psicológico.”.Eso existe en otros países, como EE.UU y demás, Argentina tiene limitada esta parte para evitar que sea algo comercial o de rutina. Por eso habitualmente la pareja es conocida”, agregó.Ratificó que “Tampoco jurídicamente”.El tratamiento en Argentina “es mucho más económico que en todo el mundo.porque se lo considera un tratamiento particular”.A partir de este caso “tuvimos más consultas porque al sentar jurisprudencia allana el camino a un montón de personas que buscan tener un hijo”., dijo que “Se hacen entrevistas semidirigidas, test psicométricos, proyectivos, se evalúa la historia de la pareja, se descartan patologías severas, se evalúa la capacidad de comprensión que tienen, el nivel cognitivo. Se habla sobre el aborto, ya sea por la postura de la pareja como también de la gestante.. No trabajo sola, sino que somos dos psicólogas. Yo trabajo con la gestante y mi compañera con la pareja, esto para tener más objetividad”.“Las personas con las que hemos trabajado han tenido un vínculo porque no hay un registro de gestantes.”, dijo.La mujer que va a gestar quiere seguir en contacto con este niño o niña.No hay tiempo determinado, es lo que la mujer gestante requiera. El día del nacimiento también está pautado el acompañamiento psicológico”, remarcó.Por otra parte, comentó que “la adopción es una forma de maternidad y paternidad diferente a esta, porque en general esos niños que están en instituciones usualmente, ya tienen una historia de vida. Tienen una historia de vulnerabilidad previa y por ese motivo fueron sacados de sus casas, porque no han tenido una familia que los contenga. No tenemos niños que los padres vayan y los quieran dar en adopción”., instó a “cambiar la mirada” sobre la subrogación de vientre “porque muchas veces, en la adopción, buscamos la protección del menor y, en este caso,De hecho, aclaró que la práctica se presenta comoEn la oportunidad, el letrado conocido por ser un defensor de los Derechos Humanos, reconoció sus primeros reparos en torno a la práctica, pero aconfesó: “Cuando me senté con el juez, el equipo técnico y comenzó la entrevista a la gestante, fue tan clara la mujer que se plantó con una firmeza que las dos profesionales que entrevistaban, la psiquiatra y la psicóloga, se largaron a llorar. Ella dijoPunto aparte, Boeykens aclaró que. “En el artículo 558 del Código Civil se obturó la posibilidad de la subrogación de vientre, por discusiones religiosas, políticas, ideológicas y empresariales, y se habla de la filiación parental por naturaleza, por adopción o por tratamiento de reproducción humana asistida; pero la gestación solidaria sería esto último con la incorporación de una tercera figura que es la de la gestante”, especificó.“El derecho regula conductas sociales y en este caso hay una conducta social preexiste que debe ser regulada; lo mismo ocurrió con el aborto”, comparó.con la legislación lo más acaba posible, con todas las discusiones que haya que dar y avanzar en una legislación”, insistió el defensor de DDHH. Y agregó: “Ahora tenemos una herramienta clara y efectiva respecto del cómo hacerlo porque, antes, se esperaba a que el niño o niña nazca y había que acudir a una impugnación de maternidad, un proceso de adopción, que no era la figura que se necesitaba. Ahora, con este acuerdo de partes y homologado judicialmente para que ese niño o niña cuando nazca no tenga un vínculo jurídico por naturaleza con la mujer gestante,,opinó que “estoy muy de acuerdo. Se parte de un caso puntual de nuestra provincia donde la situación es completamente diferente a lo que plantean ciertas páginas o grupos de Facebook. En el caso entrerriano hay un consenso, una actitud solidaria por parte de esa pareja que entiende la necesidad de esos padres”.“Entiendo que es necesaria una ley que intervenga para darle un marco legal, para que no podamos hacer en el medio cualquier cosa y que todo esté habilitado. Cuando hablamos de la libertad de la mujer, al final cuando las mujeres decidimos hacer algo con nuestro cuerpo como esta amiga que quiere poner su vientre, ¿por qué tenemos que condenar o cuestionar? Es la decisión libre de una mujer que elige poner su vientre. Sino, a fin de cuentas, dónde está la libertad de esa mujer”, se preguntó., dijo que “esto es un acto de amor, quienes se involucran en el proceso lo hacen pura y exclusivamente por amor. Que después haya negocios, creo que es como en todos lados. Conozco un caso de amigos que hicieron el proceso pero en Ucrania. No sé por qué eligieron allá, entiendo que quizás por la lejanía y porque después en Argentina alguien puede llegar a reclamar el acercamiento. Vivieron un calvario porque les dijeron que tenían que ir como podían y saldrían también como puedan. No había certezas de nada, solo que su hijo los esperaba”.“El contrato que se pide es abusivo para la persona gestante en Ucrania. Por qué lo firmó no sé, entiendo que por la necesidad de la parte económica”, dijo.,indicó que “en algunos casos, la pareja que va a tener el bebé decide si la persona que subrogó el vientre podrá seguir viéndolo y teniendo contacto con el pequeño. Eso depende de qué quiera. Convengamos que es el esperma de un hombre, el óvulo de una mujer y el vientre es como una cuna nada más”.“Mi hija vino a este mundo por inseminación casera. Nosotras después con mi pareja fuimos a la adopción de integración, que se hizo en Paraná. Fue el primer caso que se dio. Isabella nación en el 2013 y no podíamos anotarla porque somos dos mamás. Yo quedé embarazada con el consentimiento de mi pareja. Mi hija no tiene ningún tipo de vínculo con ese hombre. Para mi hija es lo más sano y lo más normal. Ella sabe algo de todo este proceso”, comentó.“Si ella el día de mañana quiere conocerlo para mi será con la verdad, que es la base de todo amor. Le han preguntado si no tiene papá y ella dice: `tengo dos mamás´. Los chicos vienen con otro chip”, agregó.,expresó que “estoy a favor. Es un gran acto de amor y solidaridad realizar esta subrogación de vientre. Me pregunto igualmente si antes de llegar a esto no hay un camino alternativo, como por ejemplo ir al Registro de Adoptantes. Hoy hay 71 chicos que están esperando esas ganas de ser madres y padres, que alguien los vaya a buscar en las condiciones que la ley estipula”., indicó que “estoy absolutamente en contra. Creo que es una nueva forma de explotarnos a las mujeres. No es lo mismo un deseo que un derecho. En función de un deseo, absolutamente válido, como puede ser el de cualquier persona en transformarse en padre, se vulneran derechos que son fundamentales, como el derecho a la filiación, a poder practicar una interrupción del embarazo”.“En India dejaron de habilitar que los extranjeros puedan hacer este tipo de `turismo de gestación´. Hay mucha mirada puesta en la idea de la familia de esa pareja que consigue tener un hijo y hay muy poca mirada sobre las implicancias de las mujeres gestantes”, resaltó.“Hay grupos en Facebook donde se ofrecen las mujeres, algunas por una casa, otras por dinero”, agregó. Y consideró: “no es lo mismo donar esperma que gestar un bebé nueve meses, no podemos compararlo”., remarcó que “apoyo totalmente el deseo de quienes quieren ser mapadres, pero creo que al buscar el medio debe ser todo claro, legal, para no tener problemas a futuro. Me surge la duda sobre qué pasa con la gestante después, si le hacen algún tipo de exámenes psicológicos, emocionales, no es solamente poner la panza, es la salud, el cuerpo”., indicó que “desconfío mucho de las decisiones que se toman teñidas con una situación de religión. Muchos proyectos de ley, el último de 2016 es muy interesante. Hay decisiones en el país que han sido teñidas e influenciadas por la religión y eso hizo que hoy, por ejemplo, no tengamos ley. Al no tener ley hay una decisión que puede tomar un juez para un lado o para el otro”., dijo que “entiendo a las personas que eligen tener un hijo y si es alguien cercano a la familia, que va a poder seguir en contacto con esta persona, con este bebé, no me hace ruido, sería maravilloso, incluso para la persona que lo hace con todo el amor del mundo. Ahora, desde el lado de pasarlo por la cuestión mercantilista, ahí sí me parece un problema, porque pasa a ser una especie de prostitución con el cuerpo. Está vendiendo su cuerpo”.