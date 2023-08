Adriel Benavidez tiene 11 años y sueña con ser un gran músico

Adriel Benavidez tiene 11 años y es de San Benito. En el Día Nacional del Folclore, estuvo en el programa, de, y contó cuáles son sus sueños y expectativas en la música.“El viernes estuve en La Vieja Usina y estuvo genial. Desde los 8 años hago música, siempre con la guitarra. Mi papá me compró una guitarra hace mucho tiempo y me preguntó si yo quería ir a estudiar. Le dije que sí. Ahí empezó todo”, comentó.El niño asiste a la Escuela 207 “Evita”, de San Benito. “Siempre participo de los actos. El viernes en la Vieja Usina fue la primera vez que subía a un escenario así. Tenía muchos nervios. Una vez que empecé a tocar se me fueron y lo disfruté mucho. Estaban mis papás y mis hermanos. Si ellos no iban, yo hubiera estado medio medio”, contó.Belén Rodríguez, su profesora, indicó que “él arrancó cuando tenía 8 años. Primero empezó con el profe Mario y al año siguiente con nosotros. Hace tres años que estamos trabajando y dando guitarra, acompañado con canto”.“Adri empezó hace tres años y destacamos que el viernes se subió al escenario por primera vez y solito. Estaba con su guitarra en semejante escenario, con semejante público. Fue precioso lo que se vio”, dijo.Destacó que “Adri tiene una simpatía particular, te compra. La forma de encarar todo es hermoso. Me encanta de él cómo disfruta de hacer música. Hace poquito que hace esto y siempre subía con su guitarra al escenario de la escuela, en los actos, a cantar. Él siempre encaró todo eso. Tiene mucho talento, personalidad y carisma”.La profesora invitó a quienes quieran sumarse a participar. “Estamos trabajando en el espacio NIDO, que está en calle Buenos Aires y Misiones, de San Benito. Es gratuito. En mi caso también doy clases de guitarra en Paraná, en el Centro de Jubilados de barrio Corrales, en calle Febre y Mansilla. Ese sí tiene costo, pero es mínimo”, remarcó.