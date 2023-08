Mirá la nota completa.

Video: Alumna de una escuela de Oro Verde ganó un certamen de escritura sobre Ana Frank

Una alumna de cuarto año de la escuela secundaria Nº 20 “Rosario Vera Peñaloza” de Oro Verde pasó a la segunda instancia del Certamen Nacional “De Ana Frank a nuestros días” del cual participan unos 350 jóvenes.Desde el establecimiento, indicaron que Agustina Francisconi, la estudiante ganadora, con mucho esfuerzo pasó a la nueva instancia.En diálogo con, Brenda Berón, profesora de Historia, contó que se trató de un trabajo interdisciplinario y de a poco los llevaron a concursar en este certamen que el décimo quinto que se realiza a nivel nacional.“Les dijimos a los chicos que son experiencias nuevas que van viviendo y conociendo y como institución les ofrecimos participar porque a ellos les encanta. Agustina salió como ganadora de esta primera instancia y va a participar el 8 de septiembre en la entrega de premios en la Legislatura porteña y vamos a estar acompañándola”, indicó.Por su parte, Agustina contó que “ninguno pensábamos ganar, era más una experiencia que nos ofrecían los profes. La semana pasada me llamaron y me contaron que había ganado en mi categoría. Fue super impactante y la experiencia de trabajar con todos mis compañeros fue hermoso, ellos me siguen acompañando, al igual que los profes”.En tanto que Fabián Muñoz, profesor de Lengua y Literatura, destacó que los estudiantes “hicieron un trabajo sublime, son pequeños escritores y estamos muy feliz por ellos. En el marco del trabajo que se hizo a modo de taller, llegaron a conclusiones muy lindas, imaginativas y cuando llegó la hora de la escritura, el taller se enriqueció muchísimo”.