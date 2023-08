Caso Cecilia: confirmaron prisión preventiva de César Sena y los otros imputados

La Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la ciudad de Resistencia, Chaco, rechazó la apelación a las prisiones preventivas de César Sena y de los otros cuatro imputados por el presunto encubrimiento del femicidio de Cecilia Strzyzowski.



Así, la Cámara de Apelaciones, conformada por los jueces Héctor Geijo y Ernesto Azcona, y la magistrada Daniela Meiriño, confirmó las prisiones preventivas para César Sena, Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo, Griselda Reinoso y Fabiana González, e informó que los fundamentos del fallo se conocerán el próximo 30 de agosto.



Gustavo Obregón, era un empleado de la familia y según él mismo confesó, ayudó a sacar el cuerpo de Cecilia de la casa de sus suegros y lo llevó junto a César a un campo donde lo prendieron fuego.



La nueva decisión judicial, según informaron fuentes judiciales, la tomaron los jueces luego de los argumentos brindados por la defensa para que revocaran la decisión, pero también con la petición de la querella y la fiscalía para que se mantengan las mismas.



Los jueces rechazaron el argumento de la defensa de César Sena, detenido en el Complejo Penitenciario 1 de Resistencia, en cuanto a que Cecilia se habría ido de la casa de sus suegros el pasado 2 de junio por su propia voluntad y eso no quedó registrado por una cámara de seguridad de las inmediaciones porque no apunta hacia ese sector.



De esta manera ya son cuatro los jueces que reafirman las preventivas solicitadas por el Equipo Fiscal Especial (EFE) el pasado 29 de junio.



La investigación de la fiscalía ya tiene el respaldo del Juzgado de Garantías, que rechazó la oposición a la preventiva que solicitaron los abogados de Emerenciano Sena y Marcela Acuña, y el de la Cámara de Apelaciones, que también rechazaron el pedido que realizaron los abogados del resto de los acusados.



Para los fiscales y hasta ahora para los jueces, Cecilia ingresó a su casa con el joven el 2 de junio por la mañana y nunca salió, lo cual para los fiscales prueba que la mataron en ese lugar y algo que queda constatado por las manchas de sangre que se identificaron de la joven y que se encontraron en la vivienda.



El móvil del homicidio aún no está definido y tampoco cómo la mataron, ya que el cuerpo de Cecilia nunca apareció, ni tampoco se pudieron identificar los restos óseos encontrados en un campo de los Sena, donde se presume la incineraron.

En esas circunstancias, por ahora el caso se trata de un femicidio sin cuerpo, algo que sobrevivirá de cara al juicio oral y público.



El juicio será por jurados y aún resta que los fiscales tras estas decisiones judiciales definan el pase a esa instancia con los siete acusados detenidos.