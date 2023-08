La emoción de una entrerriana en su encuentro con Luis Miguel: “Fue un sueño”

Eliana Carrizzo es fanática de Luis Miguel y lo sigue desde muy pequeña. Fue una de las elegidas para saludar al artista en sus últimos momentos en la Argentina. “Fue un milagro, nunca imaginé poder estar con él”, expresó la gualeguaychuense de 42 años y compartió las imágenes del encuentro.“Fue un sueño, no caigo, haber podido tocar su mano y haber podido despedirlo. Estoy en un club de fans internacional que está desde 1984. El pidió que sus queridas incondicionales fuéramos a Ezeiza que nos quería despedir, así que fuimos en representación de todas. La idea era llegar en el preciso momento para estar dos o tres minutos junto a representantes de los otros clubes de fans. Ni lo pensé y salí corriendo. Yo soy una persona de mucha fe y fue un regalo de Dios”.Tras ello, agregó: “fui con la presidenta y la vice del club de fans, nos retiramos antes del show en el Movistar Arena para llegar a Ezeiza. Fue un acto de fe, era en un lugar aparte, como escondido donde él se iba a bajar, un lugar oculto y bastante descampado para las 30 o 40 personas que éramos. Bajamos y atrás nuestro venían los custodios”.Eliana remarcó que “fue algo maravilloso, yo lo único que quería era acceder a esa mano. Yo estaba con la gorrita y la bandera, se me voló todo. Cuando veo que me mira de frente, nunca vi algo más hermoso en mi vida, esa piel, los ojos, una cosa impresionante. Me sonríe y le digo hola mi amor, te amo”.La fan gualeguaychuense reflexionó que “él ahora que está en una etapa de madurez, con muchas cosas en proceso de sanación, y el amor que está pasando con su pareja Paloma, hizo que él volviera a su esencia y está muy amoroso, muy dulce”.La fan, que fue al recital con su cartel que dice “Soy Eliana de Gualeguaychú, tu incondicional”, contó a: “tengo 42 años y mi historia con Luismi es de toda la vida, lo sigo desde que soy niña”.

“Pude ir gracias a Dios a mi cuarto recital, hacía muchísimo tiempo que no lo veíamos tan pleno como ahora, fue el Luis Miguel de los 20 años, brindó un show inenarrable, inexplicable, esa voz sobrepasa toda palabra”.Añadió que en el show “tenía al lado señoras con sus hijas, con sus nietas, tenía a todos atónitos, la verdad es que mostró el talento que tiene desde niño y está cada vez mejor, se lo ve cada vez mejor”.Eliana no evitó hacer comentarios sobre las suspicacias que ponían en duda la autenticidad del artista que llegó a la Argentina.“Hubo comentarios poco felices, por no decir otros términos del señor Ventura, que no lo queremos mucho porque está como empecinado, incluso se metió con su madre, que sabemos que falleció en circunstancias terribles”.“Conocemos todos sus ademanes, sus movimientos, su carisma, es inconfundible, todo, es imposible inventar una cosa semejante”, finalizó.