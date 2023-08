La Escondida de Eleuterio, un comedor con excelente gastronomía en San Salvador

En la ciudad de San Salvador está el comedor “La Escondida de Eleuterio” que se transformó en un paso obligado para quienes disfrutan de las pastas caseras. En el marco del micro Espejo de mi Tierra, Elonce dialogó con el dueño, Juan Carlos Espíndola, quien contó sobre el plato más pedido.“Es un espacio que está bendecido, me lo prestaron para para explotarlo y a los dos o tres meses, si todo iba bien debía comenzar a pagar alquilar”, dijo del dueño al contar que afortunadamente tuvo mucha repercusión.Al ser consultado por el nombre, detalló que “la escondida fue porque desde la calle no se ve y Eleuterio porque es el nombre de mi hijo y mi padre. El primer día que vinimos a limpiar el lugar, mi hijo se había escondido y no lo encontrábamos. Lo buscamos un largo rato y después lo supimos que estaba viendo un banano”.Al ser consultado sobre los pedidos, destacó que “la especialidad de la casa es Lasagna que es de verdura, jamón, queso y carne”.En sintonía con esto, contó que “se trabaja muy bien hay clientela de todas las edades. A la gente le gustan muchos etos platosLa Escondida de Eleuterio funciona de lunes a lunes 10:00 a 14:00 hs Y de 19:30 a 01:00 hs