“La enfermedad cardiovascular es la causa más frecuente de la muerte súbita”

La Fundación Cardiológica Argentina, en el marco del aniversario de su creación, conmemora -desde el 21 al 27 de agosto de cada año- la Semana de Concientización y Prevención de la Muerte Súbita con el objetivo de darle visibilidad y generar conciencia en la comunidad sobre la importancia de estar entrenados en maniobras de RCP y manejo de desfibriladores como herramienta imprescindible para la atención temprana de la muerte súbita extra-hospitalaria.“Hay muchas patologías que predicen una parada cardíaca y que, de alguna manera, pueden saberse de antemano, como los antecedentes familiares, sobre todo, entre aquellos familiares menores de 40 años que hayan fallecido de una muerte súbita provocada por afecciones del corazón o de las arterias hereditarias o congénitas y que pueden ser gatilladas, o no, por el estrés laboral o deportivo. Además de la muerte súbita en el mayor de 40 años que está provocada por aterosclerosis, que la enfermedad que obstruye las arterias coronarias y da lugar al infarto masivo o al ACV con la consecuente parada cardíaca”, comunicó ael médico cardiólogo Néstor Lódolo. “Son cuestiones predecibles, aunque haya situaciones en las cuales no podamos abordar”, remarcó.En ese sentido, el especialista hizo hincapié en la importancia de los controles médicos anuales para prevenir la muerte súbita, “sabiendo que hay antecedentes familiares, y que un electrocardiograma puede prevenir”.“La angina de pecho, el dolor precordial, retroesternal, la falta de aire, el cansancio no habitual y las palpitaciones son motivo de consulta porque son síntomas que no debemos subestimar”, remarcó Lódolo.Y agregó: “No toda parada cardíaca es definitiva porque hay muertes súbitas que no llegan gracias a la reanimación cardiopulmonar”. Fue en sentido que ponderó la capacitación en RCP. “Con nuestras manos podemos salvar una vida”, sentenció.