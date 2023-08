Cayó granizo en el sur entrerriano: cesó alerta y empezó a bajar la temperatura

Sociedad Emitieron alerta amarilla por tormentas para una zona de Entre Ríos

Tal como estaba anunciado, el sur entrerriano fue afectado por lluvias intermitentes y también por la caída de granizo, según reportaron aBomberos Voluntarios de Ceibas.El jefe de Bomberos Voluntarios de Ceibas, Marcelo Paredes, precisó aque “. No tuvimos ningún pedido de auxilio”.Acotó que “hasta las 6.30 habían llovido 7,7 milímetros”, al tiempo que acotó que las precipitaciones fueron localizadas ya que, por ejemplo, “en la zona de Médanos no ha llovido”. Finalmente, comentó que “la caída de granizo está siendo muy recurrente en esta zona”., con viento soplando del sector sur, aportando aire más frío. Otro escenario se estará viviendo al norte del país, donde el ambiente caluroso continuará teniendo protagonismo, con temperaturas máximas que podrían superar los 35 grados., tras “el ingreso de un sistema frontal frío” habrá "unPara el miércoles se anuncian vientos débiles a regulares del sudeste. Poco nuboso a despejado. Muy fresco por la mañana por acción del viento. Probabilidad de bancos de nieblas y neblinas matinales en áreas suburbanas, principalmente sobre los departamentos del este provincial. Durante el día, temporal aumento de la nubosidad, con tiempo bueno. Se prevén temperaturas mínimas de unos 10 grados y máximas que rondarán los 20., con mañanas en las que habrá de 5 a 7 grados y tardes en las que, a partir del jueves, no se superarían los 20 grados. Esto se mantendría hasta el fin de semana venidero, inclusive.