La Policía advierte y alerta sobre estafas virtuales y telefónicas

La Jefatura Departamental de Colón alertó una vez más sobre las estafas virtuales o telefónicas de las cuales son víctimas muchas personas en el día a día. Recomendaciones Anses no se comunica telefónicamente para solicitar datos personales.

El trámite de “Reparación Histórica” es gratuito y no requiere ningún adelanto.

No proporcionar información a quienes se identifiquen como “trabajadores de Anses o de algún organismo o empresa que otorgue premios”.

Aunque parezca emergencia, nunca entregar dinero en efectivo o transferencias a cuentas bancarias desconocidas.

Bajo ninguna circunstancia el estado hace pagar por vacunas.

No dirigirse a ningún cajero ni realizar ningún tipo de operación mientras dura la llamada.