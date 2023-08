El paso internacional Cristo Redentor continúa cerrado por mal tiempo

El paso internacional Cristo Redentor, que comunica Argentina con Chile a la altura de Mendoza, continuaba hoy cerrado al tránsito y las autoridades estimaron que permanecerá así varios días más debido a un fuerte temporal de nieve en alta montaña.



En tanto, centenares de camiones esperan la reapertura y se estima que habrá nevadas hasta el viernes.



Por su parte, el transito interno está habilitado solo hasta Puente del Inca con extrema precaución por presencia de nieve y viento blanco y portación obligatoria de cadenas.



Máquinas de la delegación de Mendoza de Vialidad Nacional trabajaron en medio del temporal de nieve en Las Cuevas para despejar el camino.



Solo en el área de control integrado (ACI) ubicada en la villa cordillerana de Uspallata hay aproximadamente unos 250 camiones documentados, detallaron voceros de Gendarmería Nacional, y explicaron que no se realiza más la documentación de los trámites aduaneros hasta que no se reanude la circulación por el corredor bioceánico.



En tantos, otros centenares de camiones esperan en estaciones de servicios y otros puntos de la ruta 7 en diversas localidades, pero no pueden ingresar al corredor internacional.



El tránsito en el corredor cerró el 17 de agosto pasado y la decisión la tomaron entre ambas coordinaciones debido a "un frente meteorológico adverso y prologando" que ingresa desde Chile, habían detallado las autoridades mediante un comunicado.



El paso internacional Cristo Redentor es el más utilizado entre la Argentina y Chile y conforma uno de los corredores bioceánicos más importantes de América del Sur.