Hubo demoras de hasta cuatro horas en el puente Salto Grande en Concordia

El tráfico a través del puente Salto Grande sigue siendo intenso, las colas para cruzar el Centro de Frontera son de varios kilómetros, filas de vehículos que llegan hasta la primera estación de servicio de Concordia, yendo hacia Argentina.



Una espera de más de cuatro horas es lo que se debe permanecer en la fila, si tiene intenciones de cargar combustible y comprar algún surtido, los trámites en Migraciones son rápidos, al punto que hay dos o tres personas para esperar el turno a ser atendido.



Las demoras se dan por parte de Aduana, ya que todo uruguayo que venga a Concordia y vuelva a Salto en el día, si va a llevar mercadería, tiene que registrarse en la página y hacer la declaración jurada electrónica. Cada 15 días puede venir y llevar 5 kilogramos de comestibles surtidos por persona mayor de edad. A su retorno a Salto, el Funcionario de Aduana controla a todas las personas que viajen en el vehículo y si traen comestibles les pregunta si hicieron la declaración y verifica en el sistema que esté hecha, que estén habilitadas, y revisar el vehículo. Si no traen nada no tiene por qué hacerse la declaración. Eso ocasiona demoras.



En el caso del turista, quien es el que está más de 24 horas fuera del Uruguay, tiene una franquicia de 300 dólares por persona mayor de edad, que lo habilita a traer todo aquello que se relacione con un viaje de placer y que no sea destinada a comercio. Igualmente se realiza la declaración jurada y se inspecciona, publicó Diario Pueblo.