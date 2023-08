Bombillas como piezas únicas y personalizadas cobran vida en San Salvador

En su más reciente travesía, el micro "Espejo de mi Tierra", transmitido por, se adentró en los corazones de San Salvador, explorando la ciudad a través de sus protagonistas y emblemáticos rincones. En esta ocasión, la atención se centra en el talento de German Barsi, un hábil artesano que ha transformado la elaboración de bombillas en una forma de expresión única.Barsi, el artífice detrás de estas piezas únicas compartió su historia conen una conversación reveladora., expresó.Agradecido por su actual trayectoria, comentó: "Gracias a Dios, puedo vivir de mi arte. Participar en ferias y vender en Instagram son mis canales principales, aunque aún no cuento con un local al público".Las bombillas, concebidas por Barsi, se fabrican en alpaca y bronce, con algunos toques de cobre y soldadura de plata. En cuanto al proceso productivo, Barsi comparte: "No tengo un tiempo fijo para la creación de una bombilla, ya que siempre las trabajo en lotes". Los insumos, en su mayoría importados, incluyen tubos adquiridos por metro en Buenos Aires.El desafío se revela en las solicitudes personalizadas de los clientes, que van desde bombillas de dos ramales hasta modelos inusuales de tres o cinco ramales. Barsi rememora: "El primer pedido que recibí fue para una bombilla de dos ramales. Un amigo me envió una foto y me preguntó si podía recrearla. Curiosamente, la gente a menudo pregunta si el agua pasa a través de cada uno de los ramales".Asimismo, el artesano compartió consejos sobre el uso adecuado de las bombillas: "Cuando me preguntan cómo destapar una bombilla, les aconsejo hervirla con agua y bicarbonato cada dos meses". A pesar de los desafíos que enfrenta en su labor, encuentra satisfacción en superar obstáculos y en la alegría de sus clientes al recibir piezas personalizadas.