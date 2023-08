Con participación entrerriana, comenzó la "Feria del Centro"

La Feria

Se desarrolló este viernes la apertura formal del evento que agrupa a 120 diseñadores, productores y gestores culturales de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba. Autoridades provinciales de cultura celebraron la consolidación de la Feria del Centro como política de estado cultura interprovincial.En el Galpón 17 se llevó a cabo la apertura formal. Estuvieron presentes la vicegobernadora de la provincia de Santa Fe, Alejandra Rodenas; la secretaria de Gestión Federal de la Provincia de Santa Fe, Candelaria González del Pino; el presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Raúl Sansica; la secretaria de Cultura de la Provincia de Entre Ríos, Francisca D'Agostino; el ministro de Cultura de Santa Fe, Jorge Llonch; y la ministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano.Sansica, por la Agencia Córdoba Cultura; agradeció a la vicegobernadora de Santa Fe, y a todo el equipo de la Región Centro. Luego destacó: "esta Feria es la unión de tres provincias y tiene un trayecto ya hecho gracias a los tres gobernadores han apostado. Hoy estamos dándole lugar y visibilidad a nuestros artistas, diseñadores, gestores culturales y a los profesionales del sector. Cuando hablamos de cultura hablamos de identidad, de inclusión social, de diversidad, de territorio, de arte, y también hablamos de trabajo. Eso es lo que estamos fortaleciendo desde la Región Centro".Seguidamente, la funcionaria entrerriana Francisca D´Agostino manifestó su alegría por celebrar una nueva edición de la Feria. "Después de siete ediciones esta feria se consolidó como una política de estado de tres provincias. Valoro mucho a estos diseñadores que cada año nos convidan su trabajo. He visto la evolución de la feria eso fue gracias a la ayuda del estado".Y subrayó además: "esta iniciativa ayuda a los diseñadores y emprendedores no solo con la feria en sí misma, sino también con capacitaciones y con diferentes iniciativas. Desde las áreas de cultura es nuestra responsabilidad fortalecer al sector porque creemos que estos bienes culturales también generan recursos económicos".Antes de despedirse la secretaría de Cultura agradeció especialmente al equipo de producción, logística y comunicación entrerriano que no solo acompañó al contingente de emprendedores a Rosario, sino que también trabajó durante los meses previos con dedicación, y que está encabezado por el Coordinador de Industrias Culturales Aníbal Beorda.Jorge Llonch, ministro de Cultura de Santa Fe; habló de la potencia de la Región Centro. El ministro felicitó en primer término a los emprendedores que fueron elegidos por un jurado para representar a sus provincias. Además, hizo referencia especial al grupo de trabajo que lo acompañó y a los representantes de la Región Centro.Sobre el final de su discurso recordó las experiencias de trabajo que se implementaron creativamente para sostener la feria durante la pandemia: "en 2020 armamos una plataforma virtual financiada por el CFI donde todos los diseñadores exhibieron sus productos, tuvimos muchas visitas y las personas podían comprar en línea desde la plataforma, haciendo que los emprendimientos lleguen a distintos lugares. Esto es importante, esta feria nunca se detuvo, por eso cada nueva edición es un grito de gol. Felicitaciones a todos".Luego de una recorrida por el espacio las autoridades saludaron a las y los diseñadores.La jornada finalizó con la presentación de Girda y los del Alba (Santa Fe) en el Parque Nacional a la Bandera. La banda es una agrupación de cumbia rosarina que nace en homenaje a Gilda, e incorpora posteriormente composiciones propias.El objetivo de la Feria es facilitar, articular y difundir la actividad cultural creativa producida en la región fomentando la profesionalización, la circulación y comercialización de bienes culturales con valor agregado. Participan diseñadores de indumentaria, accesorios o complementos (entre los que se incluye joyería y orfebrería) y objetos utilitarios o decorativos, arte impreso y diseñadores de productos sustentables y biodegradables.Hasta el lunes, en la ciudad de Rosario, tendrá lugar el encuentro. La feria es impulsada por las áreas de Cultura de las provincias de Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe. Se desarrollará en el Galpón 17, Franja del Río (Av. de los Inmigrantes S/N, Parque Nacional a la Bandera de la ciudad de Rosario), de 15 a 20 hs con entrada gratuita. Además de los 120 stand de diseño hay una grilla de espectáculos musicales, Djs, espacio lúdico de infancias y café boutique.El segundo día de la Feria el DJ Emilio Delmar se presentará de 16 a 20 h en el Galpón 17A las 19:30 será el turno de el Show de La Negra Lorena y los que Son Son (Córdoba), en el Galpón 15Thiago y los Pájaros (Santa Fe) en el Galpón 15 y el DJ Guardiana de la Bahía en el Galpón 17 serán los espectáculos musicales del día domingo.Finalmente, el lunes 21 se presentará el DJ Ale Nannini y la banda Nomeleskatime, oriunda de Viale a partir de las 19:30hs en el Galpón 15.Todas las actividades especiales de la feria se realizarán con entrada libre y gratuita. El evento cuenta con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI).Este lunes 21 a las 19:30hs en el Galpón 15 se presentará Nomeleskatime, una banda de rock-ska autogestionada, oriunda de la ciudad de Viale (Entre Ríos). En sus comienzos, la banda interpretaba covers de bandas de Ska-reggae pero no pasó mucho tiempo para que comenzaran a hacer temas propios. Si bien estas composiciones tienen como base fuerte el ska, la banda incursiona en otros estilos musicales e incorpora a sus canciones otros géneros. Entrada libre y gratuita.