Niña de 12 años necesita ayuda para costear tratamiento que la ayude a caminar

Martina Becerra, tiene 12 años y lleva una década enfrentando una complicada batalla contra la displasia ósea, una condición en la que un tejido fibroso anormal reemplaza al hueso sano. Desde los 2 años, Martina ha vivido con esta realidad, que dejó su pierna izquierda 11 centímetros más corta que la derecha. Con zapatillas ortopédicas y muletas como compañeras constantes.Este jueves, Martina se sometió a su quinta cirugía desde el 2021. Su madre, María, compartió consu situación y la necesidad de apoyo de la comunidad. “La operación salió bien, le pusieron una placa en la cadera de titanio”, comentó la madre. Sin embargo, el camino hacia la recuperación aún es largo.“El médico me pide magnetoterapia y kinesiología para Martina. Además, tenemos que quedarnos en Buenos Aires por tres meses más”, explicó María y comentó que la lucha de Martina no ha sido fácil, ya que tiene una pierna más corta que la otra, un pie más pequeño que el otro. Esta cirugía es solo una de las varias que ha enfrentado y enfrentará. “Desde pequeña está en tratamiento, ahora tiene 12 años”, agregó María.Cada sesión de rehabilitación tiene un costo de $4,000 y Martina necesita 20 sesiones, sumando un total de $80,000. La familia no cuenta con una obra social y, debido a las necesidades de cuidado de Martina, su madre tuvo que dejar de trabajar es por eso que están apelando a la generosidad de la comunidad.Para aquellos que deseen colaborar y ser parte de la recuperación de Martina, pueden hacerlo a través de la cuenta del Banco Santander Ríos:Tipo y número de cuenta: Cuentas en PesosNúmero de CBU:Alias de CBU:Titular de la cuenta:Tipo y número de documento: DNI -María expresó su gratitud por cualquier contribución, sin importar cuán pequeña pueda ser: “Le pido a la gente que aporte su granito de arena, yo sé que está todo muy difícil pero cada ayuda sirve. Martina merece recuperar su movilidad y su calidad de vida”, concluyó la mujer.