Liberaron a la mujer trans detenida por el crimen del empresario descuartizado

Alma Nicol Chamorro, la mujer trans detenida por el crimen del empresario Fernando Pérez Algaba que fue hallado descuartizado dentro de una valija en un arroyo de la localidad bonaerense de Ingeniero Budge, salió este viernes de la cárcel luego de que el fiscalía pidió su "inmediata libertad"."Se hizo justicia" y "siempre dije que soy inocente", afirmó Chamorro cuando abandonó minutos antes de las 17 el penal de Melchor Romero, junto a uno de sus abogados defensores, Marcelo Ponce."Se hizo justicia", insistió Chamorro, quien agradeció todos aquellos que desde un comienzo sostuvieron su "inocencia"."Yo desentendía por qué estaba detenida", señaló y aseguró que ahora quiere "estar tranquila" y "respirar aire""Yo siempre dije que soy inocente, por eso vivo tranquila", concluyó tras lo cual se retiró en un auto particular.Por su parte, el abogado Ponce dijo a Télam: "Logramos la libertad, la justicia llegó. Se demostró tras intensos 22 días la inocencia de Nicol".Según las fuentes, la excarcelación se produjo luego de que el fiscal Marcelo Domínguez, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 de Lomas de Zamora, pidió su "inmediata liberación" en función de los dichos de su hermano, Luis Alberto Contrera, también detenido, quien la desvinculó de caso.A Chamorro se le había atribuido inicialmente ser la dueña de la valija en la que se hallaron los restos de la víctima y por eso se convirtió en la primera detenida.Sin embargo, el fiscal ahora tomó en cuenta los resultados de las pericias científicas de muestras levantadas en su domicilio que dieron resultado negativo."Que atento a que este Ministerio Público no pedirá la conversión de la detención de la imputada Alma Nicole Chamorro en prisión preventiva (...) solicito que V.S. disponga la inmediata libertad del encartado sin perjuicio de la prosecución de la investigación a su respecto", indicó el escrito que el fiscal presentó esta mañana ante el juez de Garantías de Lomas de Zamora Sebastián Monelos, al que Télam tuvo acceso.Al fundamentar el planteo, Domínguez escribió que se basaba en "los nuevos dichos del ahora imputado Luis Alberto Contreras que se contraponen a los narrados al inicio en su calidad de testigo, como así también los resultados periciales efectuados sobre muestras obtenidas en el domicilio de la encartada"."Entiendo que no se dan, por ahora, los requisitos para continuar la cautela oportunamente dispuesta sobre la imputada, por lo que solicito se disponga su inmediata libertad", finalizó.