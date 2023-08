Alertan por falsa página web que estafa con las multas por no votar en las PASO

La Cámara Nacional Electoral advirtió este viernes sobre la circulación de una página falsa del Registro de Infractores que estafa con las multas por no votar en las Paso del último domingo.Cabe recordar que hace un tiempo la Cámara Electoral lanzó una web oficial para consultar por las multas, luego de registrarse un ausentismo récord de 10 millones de ciudadanos que no fueron a las urnas para las primarias.Ahora tuvieron que aclarar sobre la presencia de una falsa web que busca engañar de forma virtual a las personas que quieren pagar sus infracciones.Según denunció la cámara dependiente del Poder Judicial, el sitio falso es una reproducción exacta (clon) de la web de la Cámara Electoral, pero que redirige a una página que informa una deuda de 200 pesos con un enlace para el pago correspondiente."La Cámara Nacional Electoral advierte a la ciudadanía que está circulando una publicación falsa de la consulta al Registro de Infractores al deber de votar", dice el comunicado.Y añade: "Desde el tribunal informamos que el sitio oficial para la justificación de la no emisión del voto y/o pago de la multa es https://infractores.padron.gov.ar/ De acuerdo a la información de Télam, la CNE ya realizó presentaciones ante diversos motores de búsqueda y organismos de administración de dominios web para que se elimine la página web maliciosa.- Haber estado a más de 500 kilómetros del lugar de votación y se acercó a una comisaría a pedir un certificado.- Haber estado enfermo o impedido de asistir por razones de fuerza mayor. En caso de un problema de salud, debe haber pedido un certificado médico.- Haber cumplido funciones en el operativo electoral, en un organismo público o en una empresa de servicios públicos que le impidieron ir a votar.