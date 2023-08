Tramitan tres denuncias contra el director del hospital de Maciá

La Justicia de Paz de Maciá, en el departamento Tala, tramita tres denuncias por violencia laboral contra el director del Hospital Falucho, Guido Emilio Buyatti, y en uno de esos casos, que involucra a una médica, la denunciante está bajo tratamiento psicológico y psiquiátrico a raíz de la situación por la que atravesó en su trabajo.



La última resolución que firmó José Mariano Stegbañer, juez de Paz de Maciá, dispuso mantener “la medida de no modificar las condiciones laborales de la denunciante, quien deberá preservar las mismas condiciones laborales en su puesto de trabajo, anteriores a la formulación de la denuncia que diera origen a los presentes actuados por el plazo que durante las medidas protectorias de autos”. El plazo se extiende desde el 6 de junio y hasta el 4 de septiembre, publica el portal Entre Ríos Ahora.



El abogado Milton Urrutia, que representa a la médica MIS, describió que en el Hospital Falucho “ocurren situaciones de violencia de género que afectan a las mujeres que trabajan allí. El director Buyatti tiene tres denuncias. Yo represento a una médica. No se puede decir que tenga solo problemas con una profesional. Son tres. En mi caso, represento a la doctora que viene siendo hostigada psicológicamente, verbalmente, por parte de este odontólogo, desde agosto de 2022”.



Dijo que en la Justicia «han corroborado la conducta violenta del señor Buyatti. Han hecho exámenes y pericias a las víctimas mujeres desde el equipo técnico de la Justicia de Rosario del Tala. Producto de esos informes, se han venido prorrogando medidas de protección que vencen el 4 de septiembre. Pero con la novedad de que el Ministerio de Salud de la Provincia no actúa. Parece que la ministra Sonia Velázquez o no está enterada o no quiere enterarse o no quiere acusar recibo de lo que está pasando, toda vez que ha sido notificada mediante oficio de lo que ocurre con este señor. No ha hecho hasta la fecha un sumario, no han citado a las profesionales que son víctimas para saber cómo se encuentran».



Urrutia detalló que a las profesionales denunciantes se les ha querido modificar los días y horarios de trabajo en el Hospital Falucho. “A raíz de eso, debimos pedir al Juzgado de Paz de Maciá que prohíba la modificación de las condiciones laborales, y así lo hizo el juez. La decisión la pretendió aplicar el director del hospital. Lo grave de esto es que hablamos de violencia de género, que hay una Ley Micaela, que se hacen cursos de capacitación y tenemos una ministra de Salud que no actúa. La ministra sabe de esto porque tiene una denuncia por violencia contra el señor (secretario general de UPCN, José) Allende. No se solidarizó con sus pares mujeres. Que no las haya llamado, que no haya ido al lugar para ver qué pasa en ese hospital es llamativo. Se trata de mujeres que psicológicamente vienen siendo amenazadas hasta el día de hoy. Nadie ha salido en los medios, han esperado los canales institucionales. Han esperado un año pacíficamente. El 22 de agosto se cumple un año de la denuncia. Dejan a este señor hacer lo que quiera, atemorizando a mujeres por tener el poder de ser director de un hospital”, planteó.



El letrado alertó por el “hostigamiento” que sigue ejerciendo el director del Hospital Falucho hacia sus denunciantes.: “El director se presenta en el horario en el que están trabajando estas mujeres y se queda en su camioneta, frente al hospital. No debería, porque hay medidas judiciales que impiden que compartan el mismo horario. Pero dice que es el director. Hace lo que quiere. Mi clienta tiene botón antipánico -detalló-. Dice que lo va a accionar. Ha sido muy respetuosa de la ministra, de todos los organismos de Salud. Ellos están en conocimiento, pero ellos no han sido respetuosos con las víctimas. No las han citado. Solo las ha protegido el Poder Judicial a través del Juzgado de Paz de Maciá. Se hicieron las pericias, se prorrogaron las medidas. Seguramente se volverán a prorrogar el 4 de septiembre. Pero no puede seguir así. A mi cliente se le burlan”.